財部促13縣市調高房屋現值

為解決高房價問題，在野黨盼行政院推動囤房稅，而財政部則定調自住原則上維持現行，非自住允許地方政府調整稅率，但稅基需整體調整；財政部近期邀集明年將重新評定房屋標準單價的13個縣市，研商明年重新評定房屋現值事宜，希望「合理調整稅基」，並自明年7月1日上路。



據了解，財政部今年上半年已跟各縣市政府溝通調整稅基，財長蘇建榮日前在立法院答詢時也透露，包括台南市、新竹縣市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、屏東縣、基隆市、花蓮縣、連江縣等13個縣市，未來一年內會開始思考調整稅基的房屋評定現值。



財政部官員表示，在野黨一直希望行政院提出囤房稅版本，但現行稅制已有囤房稅機制，授權地方政府在1.5至3.6％間調整非自住住家稅率；依「地方稅法通則」規定，地方政府可在房屋稅稅率上限30％範圍內調高房屋稅徵收率，最高可調至4.68％，只是地方政府不執行，因此，財政部希望從稅基著手，藉由合理調整房屋現值，達到房屋稅負合理化。



官員指出，房屋評定現值與房屋市價差距過大，是問題所在，會造成民眾持有多房付出成本卻不高。提高房屋持有稅的成本，財政部目前在做的就是提高稅基，這才是最重要的。政院官員則坦承，地方政府基於政治考量，使得稅基離事實太遠，若能調整稅基，有助改善囤房情形。



各縣市每三年重新評定攸關房屋現值的房屋標準單價，官員表示，明年台南市、新竹縣市等13縣市將重新評定房屋標準單價，初步了解，這13縣市已開始思考調整房屋評定現值，「希望有一些調整空間」，至於調整的幅度、規劃仍待進一步溝通。



對於在野黨要求行政院推動囤房稅，蘇建榮在立院備詢時明確表態，需要區分房屋自住與非自住用途，自住原則上維持現行，非自住則允許地方政府調整稅率，但稅基則需整體調整。



行政院官員強調，抑制高房價，行政院健全房市小組已陸續採取降低貸款成數、第三戶貸款最高成數5.5成，加強誠實申報與勾稽查核，讓房屋買賣機制更透明，中央政府在可以做的範圍都在努力，近期也針對近萬房東展開大查稅。