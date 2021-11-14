通膨警鈴大作 政院：兩大方向穩物價

近3個月來，消費者物價指數（CPI）年增率都高於2%的通膨警戒線，引發各界關注。政院人士今天表示，穩定物價措施持續進行中，政院物價小組透過每日監控與即時處置，持續緊盯物價。

近期民眾對物價上漲有感，根據主計總處最新公布的物價概況，10月消費者物價指數（CPI）年增率為2.58%。為穩定物價，督導「行政院穩定物價小組」的行政院副院長沈榮津日前已提出強化穩定物價措施二大重點方向，包含維持水電油氣價格穩定，以及平穩重要民生物資、工業原物料價格。

維持水電油氣價格穩定部分，油價持續循既有機制處理，由中油與政府共同吸收75%漲幅、111年3月底前電價都不調漲、水價不調漲，天然氣與桶裝瓦斯11月也不調整。

至於民眾關心的農畜產品與民生物資包含蔬菜、豬肉、雞肉，以及沙拉油、衛生紙、嬰兒奶粉、醬油、麵粉、泡麵等。政院人士指出，近期蔬菜生長良好，評估供應量將漸增、價格平穩，而青蔥因復耕期長，8月遭遇颱風與大雨後量減價漲，但預計11月底前價格也能逐漸回穩。

民生物資部分，政院人士說，經掌握，民生物資價格大致穩定，只有少數個別商品價格有異動，如特定泡麵品牌漲價。

政院人士指出，穩定物價措施持續進行中，沈榮津已經指示，每天都要監控大宗物資、蔬果、民生物資價格，一有異常，馬上了解原因並做處置，除透過群組資訊交換，且須開會找出相關處理方式。

他說，最近一次會議決議，就是設立抗漲特區，主因是部分媒體一直報導漲價的少數店家或產品，為了讓民眾知道，物價不是大家想像中漲得那麼誇張，也希望民眾多支持沒有漲價的產品或店家，因此請經濟部與賣場討論成立抗漲特區。