國民年金錯過5年期限最多領60個月 這2筆退休金達年紀就能領！

許多人對於領取保險給付的請求權霧傻傻，時常錯過申請期限，導致請領權益受損。以國保、勞保、勞退三筆退休金來看，國民年金設有5年的請求權時效，逾65歲才向勞保局申請，最多只補發60個月，至於勞保老年年金、新制勞工退休金，只要達到法定請領年齡即可請領，並沒有5年請求權時效限制。

國民年金是強制納退保的社會保險，只要年滿25歲以上、未滿65歲的國民，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的人皆為納保對象，提供被保險人經濟生活的基本保障，因此每一位的月投保金額都相同，無法依個人意願調高或決定是否加退保；自2015年起至今，國保的月投保金額為1萬8,282元。

繳了保費、累計年資後，民眾最在意的莫非是未來的退休金可領多少，國民年金共有A、B兩種計算方式擇優發給，但對於同時有勞保年資，且選擇「年金」的請領方式，僅能以B式計算請領國民年金的金額。

A式＝（月投保金額×保險年資×0.65%）+ 3,772元

B式＝ 月投保金額×保險年資×1.3%

勞保局表示，國保老年年金給付有5年請求權時效，最多可補發到60個月，且滿65歲的前一個月，將會「主動寄發」通知函，以及國保老年年金給付申請書。

勞保局收到申請書件後，經審查申請人符合老年年金給付請領條件，且申請手續都完備，會從申請人符合條件的當月開始按月發給老年年金，將於下個月底前匯到指定戶頭，直到申請人死亡當月為止。

舉例來說，在2011年1月滿65歲的民眾，於同年8月申請老年年金給付，勞保局會在9月底一次發給1月份至8月份應領的國保年金，但如果延至2017年，也就是71歲時，才開始申請老年年金給付，勞保局只能補發最近5年，也就是67至71歲間可以領的老年年金給付。

不過，勞保老年給付是否也有5年請求期限？勞保局說，勞保年金2009年上路後，無論退保時是否符合請領老年給付規定，若再工作繼續加保，可累積險年資，若不想再工作，仍可到符合老年給付請領條件時再申請，並不受請求權時效規定的限制。

至於新制勞工退休金與勞保老年年金相同，都沒有請求權時效的限制，可自行決定何時請領勞退金；但要注意的是，勞工若在請領退休金前死亡，「其遺屬或遺囑指定請領人退休金請求權，自請領之日起，因10年間不行使而消滅」，也就是遺屬或遺囑指定請領人有10年的請求權時效。

（好險網 紀佳妘）

延伸閱讀

勞保年金請領明年調高1歲 影響一次看

勞保老年給付核付不可改 3招試算不吃虧