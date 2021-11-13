聚焦核四＋藻礁 公投首場說明 掀成本論戰

四大公投說明會13日登場，攸關能源政策的「重啟核四」、「珍愛藻礁」兩大公投案，正反雙方論戰核心重點之一在於「成本」的計算。重啟核四領銜人黃士修主張核能商轉，每年可以省下600億元，對此，經濟部次長曾文生反駁說，核四重啟，一旦有安全疑慮，將付出啟動好幾倍的時間與代價來結束。

同樣的，在珍愛藻礁議題上，台灣蠻野心足協會理事長陳憲政認為，與其花費1,300億元的預算去蓋三接，結果債留子孫，不如把錢用在企業轉型、節能減碳、發展再生能源等方面。經濟部長王美花則對此表示，從減排到零碳，天然氣是非常重要的橋接工作，而三接是護藻礁、穩供電，降空污最好的選擇，如果三接無法完成，對供電、減排及空污，都會產生負面的影響。

支持重啟核四的黃士修說明，整座核四廠5年500億就可以商轉，且商轉後，每年可以省下600億元的成本，5年即可賺回建廠成本，就算政府匡列重啟費用需要2千億元，也只要再多運轉3年即可。

曾文生對此提出反問說，核四一旦裝填燃料棒卻發現沒辦法運轉，無論這個時間多久，最後都要走上除役的程序，這個程序需要的時間跟花費，是5年5百億的五倍還是十倍？他進一步指出，核四廠一旦發現不安全，將要付出啟動好幾倍的時間跟代價才能將它結束。

在珍愛藻礁議題上，陳憲政直言，減少碳排是國際趨勢，但是，政府左手喊淨零排碳，右手則拚命蓋化石燃料設備。天然氣不是愈多愈好，天然氣是過度的能源，剛好就好，當2050年達到淨零碳排，所有的化石燃料設備，閒置率會達到六成，花1,300多億蓋三接，不但將造成成本難以回收，還將會債留後代，這些錢用在企業轉型、在節能減碳、發再生能源，才是無悔的政策。

王美花則引用IEA能源總署的報告指出，從減排到零碳，天然氣是非常重要的橋接的工作，以天然氣替代煤，可以減排、降空污，政府當然會推再生能源、推節能減碳。三接是為護藻礁、穩供電及降空污，如果三接公投通過，將會很嚴重的對供電、減排及空污，產生負面的影響。