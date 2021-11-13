張忠謀：我加入CPTPP 應很有希望

台積電創辦人張忠謀13日於APEC會後記者會中表示，他個人認為，參與CPTPP，台灣的條件很好，但也有一些阻力，不敢講有幾成把握，總結來說，應該是很有希望。

張忠謀代表總統蔡英文，於12日晚間出席紐西蘭主辦的視訊經濟領袖會議，他替蔡英文傳遞了兩項訊息：台灣參與CPTPP的意願、更公平並容易地取得新冠肺炎疫苗。

張忠謀向其他APEC成員國表示，中華台北已申請參與CPTPP，這是一項可以為區域發展帶來動力的全面協定，在促進可持續成長的同時，實現貿易和投資自由化。中華台北在全球高科技供應鏈中，扮演著不可取代的角色，同時也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。

張忠謀認為，新冠肺炎疫情一旦抵達得以自由旅行的路標，就表示已經克服，或至少中和了新冠肺炎。未來主要挑戰是什麼？就是自由貿易，只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易。

他指出，區域經濟整合使大家的經貿關係，更加密切，台灣經濟發展高度依賴亞太地區的繁榮，因此支持能夠深化經濟整合、促進高標準的貿易相關規則，並協助改善亞太地區人民生活的倡議。

媒體詢問，對台灣參與CPTPP前景是否樂觀？張忠謀回應，他個人認為，台灣條件很好，但也有阻力，總結而言是很有希望。他也表示，APEC的21個成員中，只有11個是CPTPP的會員國，APEC不是競爭CPTPP的場合。

主辦方紐西蘭總理阿爾登期盼成員國，關注如何在疫情影響下，加速經濟復甦。張忠謀對此表示，疫情尚未結束，全世界都想要重新回到不受限制、不需隔離的自由旅行狀態。張忠謀指出，要抵達這個目標，最好的醫學建議似乎是：「全球人口充分廣泛的疫苗接種覆蓋率」。疫苗過剩或生產者，應該讓疫苗不足者更容易地取得足夠的疫苗，並實現廣泛的疫苗接種覆蓋率。