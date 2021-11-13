張忠謀：自由貿易是晶片荒最佳解方

台積電創辦人張忠謀於紐西蘭APEC經濟領袖會議中向成員國表示，全球晶片短缺的問題，主因包括需求遭到低估、天然災害發生、物流壅塞與數位需求激增等，而晶片短缺問題的最好解決方案，就是自由貿易和自由市場。

張忠謀12日晚間代表總統蔡英文，出席紐西蘭以視訊方式舉辦的的APEC經濟領袖會議，這是他第五度擔任領袖代表，與中國國家主席習近平、美國總統拜登等成員國領袖同框開會。張忠謀也於13日上午與經貿談判代表鄧振中、經濟部長王美花等人，在總統府舉行記者會，說明會議狀況。

除了傳達對疫後經濟復甦、台灣參與CPTPP、公平分配疫苗等理念，張忠謀特別提到了全球半導體產業的議題。

張忠謀向APEC領袖們表示，半導體供應瓶頸現象近期常引起討論，晶片短缺的情況是需求遭到低估、天然災害發生、物流壅塞與數位需求激增等因素匯集而成。

他認為，雖然任何關鍵零組件的短缺都是一個嚴重的問題，但自由貿易與自由競爭的自由市場，仍然是最好的解決方案。

張忠謀同時強調，近期晶片短缺而大幅提升晶片製造的產能，正好體現了自由市場是解決短缺或過剩問題的最佳方案。

張忠謀於峰會中提出，近期自由貿易多了一些條件，但大部分條件產生不良的後果，媒體關心他是指哪些方面？對此提問，張忠謀回應說，例如半導體，美國要在自己境內多做一點，其實美國一直主張自由貿易幾十年了，現在就突然增加了一個條件。他重申：「要在自己境內多做一點，這就是條件。」

至於是否也有其他領袖關注晶片短缺的問題？張忠謀說，他是唯一提到晶片議題的領袖或領袖代表，任何政府對晶片短缺，還沒有採取有效行動時，私部門在自由市場的環境下，很快就能馬上增加產能。