高端混打國際疫苗 莊人祥:因應出國需求

中央流行疫情指揮中心昨宣布開放規劃出國的高端接種者混打其他國際認證疫苗，外界好奇若出現不良反應如何處理。對此，發言人莊人祥表示，不管是任何疫苗，若接種後出現不良反應或不良事件，都可以就醫通報，甚至有需要受害救濟也能處理。

莊人祥表示，高端是我們的國產疫苗，因國內疫情不嚴重，當初在做核准是用緊急授權來進行，先前食藥署已經定案，但是要將高端推動到國際還需要努力，尤其高端正在其他國家進行3期試驗，需要時間。目前有些國家如美國，針對入境有其他要求，導致打高端者無法入境。因此指揮中心針對高端接種者開放加打疫苗，這是為了因應入境他國需求。

不過，莊人祥表示，如果入境的國家沒有這樣的要求，就不用混打。至於混打的影響，相關臨床試驗都還在進行中，大家會認為，高端是次蛋白疫苗，和mRNA、載體疫苗的機制不同，在滿28天後加打疫苗，不會有不一樣的副作用。不管是任何疫苗，若有不良事件或反應都可以就醫通報，甚至有需要報預防接種受害救濟都會處理。

對於立委高嘉瑜認為打到4劑是「賺到」，莊人祥說，接種其他疫苗不是為了加強免疫力，而是因應出國需要。至於有專家擔心，接種4劑後抗體濃度將衝上最高點，也會導致心肌炎機率變高，他表示，打高端加上其他疫苗，因機制不一，應不會抗體增加就增加心肌炎的機率，這部分他比較保守。一般來說，心肌炎通常發生在年輕男子身上，第2劑的機率較高，因此接種7天內都要密切注意自己有無症狀，隨時就醫。

另外，民眾也好奇未來第15期的規劃。莊人祥說尚未定案，但BNT、莫德納未來還會加打。11月份指揮中心有可能開放混打，針對接種過1劑AZ者接種莫德納或BNT。

對於打氣不佳者，是否有可能送農產品、水產品、小家電 、禮卷等催打，或是針對演唱會、電影等場所加以限制？莊人祥說，以抽獎為例，高雄有在進行，地方政府這樣做我們很樂意。至於場所限制，目前只有針對八大這樣的非必要消費才會推動，另其他場所如醫療院所、長照機構為了安全也會有限制，其他部分這個階段不太可能實施。（中時 林周義）

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