經部揪六大賣場 聯合抗漲

17項重要民生物資金近期齊上漲，通膨壓力山雨欲來，引發外界高度關注。經濟部部長王美花12日邀請各大賣場、超市業者共商大計。經濟部會後表示，已與業者達成共識，將透過設立民生商品抗漲區域、明顯標示資訊等方式，減緩物價上揚對民間的衝擊，避免社會恐慌，實施時間預計下周起至少到年底為止。

王美花日前在立院曾表示，將針對不漲價的餐飲店家進行宣傳。經濟部官員補充說，近日會邀請連鎖餐飲業者開會，了解經營情況，若與業者討論出具體結果或達成共識，也將對外公布。

經濟部12日傍晚邀請全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市等六大賣場超市業者，一起舉行會議，會中各業者暢所欲言，歸納起來，主要是說明原有的民生商品促銷活動，而各家機制及時間點雖不一致，也各有不調價的「安心價」機制，或買一送一、可換現金的紅利店數機制等。

據與會官員轉述，業者舉先前的例子說，當有特定商品要漲價時，製造商都會提前通知，不會「今天講、明天漲」，廠商也會在漲價前大量進貨，透過倉儲方式，讓漲價狀況遞延，甚至原物料價格如果在期間內平穩，也會取消漲價措施。

會中經濟部與業者達成共識，請各家業者將平價、抗漲商品，進一步的清楚標示，或設置專區、明顯處提供抗漲商品資訊，或各類商品區域標示出何者為抗漲商品等三大作法，讓消費者可以挑選平價、便宜且實惠的民生用品。

商業司副司長劉雅娟表示，業者都有自己的商業機制，有些業者會採取設置專區，有些會以明顯標示方式處理，不管哪種方式，都可以讓消費者清楚知道，抗漲商品擺放在哪裡。

至於專區或抗漲商品的類別，經濟部表示，將以民生商品為主力，如食用油、泡麵、麵條、衛生紙、或當季指標商品等，生鮮蔬果、特定商品品項、或特定品牌商品，則由廠商及業者視商業機制調整。舉例來說，當季指標商品可能像近期天冷，民眾會選擇在家煮火鍋，沒有漲價的火鍋類周邊商品，就是可以放入抗漲專區的品項。

經濟部表示，各賣場及超市的實施時間，預計下周開始，大家有共識至少實施到年底，再視後續發展滾動檢討，未來也會持續與通路業者溝通協調，隨時注意商品市場價格情況並協助宣傳，讓消費者有多樣、平價與優質的產品可以購買。