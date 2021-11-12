物價飆 2022年減稅利多看過來

財政部每年底都會檢視綜所稅、遺贈稅等各項指標，隨近一年物價大漲，依照本報搶先估算，2022年起綜所稅免稅額有望調漲4.17％至9.2萬元，標準扣除額、薪資扣除額則分別調漲3.35％至12.4萬元、20.7萬元，受惠戶數為全台652.4萬綜所稅申報戶，等於全民受惠。

以雙薪四口之家而言，因四人減稅額度總共增加3.8萬元，以綜所稅率5％～40％計算，等於2023年申報2022年綜所稅將多節稅1,900元～15,200元。

不過，一般人對所謂綜所稅等指標與物價調整概念可能還是「霧煞煞」，以下五個QA讓你秒看懂。

Q：綜所稅、遺贈稅各項指標隨物價調整是什麼意思？

依照我國所得稅法規定，綜所稅的「免稅額」、「標準扣除額」、「薪資所得特別扣除額」、「身心障礙特別扣除額」、「課稅級距金額」及「退職所得定額免稅金額」，如果消費者物價指數（CPI）較前一次調整年度上漲3％，將依照上漲程度調整額度。

另外，遺贈稅法也規定，遺產稅、贈與稅的「免稅額」、「課稅級距金額」等，如果消費者物價指數（CPI）較前一次調整年度上漲10％，將依照上漲程度調整額度。

簡單來說，物價漲幅若超過前一次調整年度3％，綜所稅免稅額與多數扣除額就會依照物價實際漲幅程度提高，適度減少租稅負擔。而遺贈稅法定調整標準則為10％。

Q：物價漲幅程度怎麼計算？

依照稅法規定，物價指數連動項目是依照上次調整年度適用平均消費者物價指數，與2022年度適用平均消費者物價指數（2020年11月～2021年10月等12個月消費者物價指數計算平均數）上漲幅度做比較。

以綜所稅的「免稅額」、「課稅級距」、「退職所得免稅金額」而言，上次調整年度是2017年，依所得稅法規定，是依照2015年11月～2016年10月平均物價指數為99.7，相比2020年11月～2021年10月平均物價指數103.86計算漲幅，大約漲4.17％，因此這三項綜所稅項目估計會跟進調漲4.17％。

而綜所稅的「標準扣除額」、「薪資所得特別扣除額」、「身心障礙特別扣除額」上次調整年度是2018年所得稅改，因此是依照2016年11月～2017年10月平均物價指數為100.49，相比2020年11月～2021年10月平均物價指數103.86計算漲幅，大約漲3.35％，所以這三項綜所稅項目估計會跟進調漲3.35％。

至於遺贈稅的「免稅額」、「課稅級距金額」等上次調整年度是2009年，依照2007年11月～2008年10月平均物價指數為93.49，相比2020年11月～2021年10月平均物價指數103.86計算，漲幅約11.09％，估計該類遺贈稅項目也會調漲約11.09％。

綜所稅各項指標調整表

項目 現行 調整後（初估） 免稅額 8.8萬元（70歲以上為13.2萬元） 9.2萬元（70歲以上為13.8萬元） 標準扣除額 12萬元（配偶合併為24萬元） 12.4萬元（配偶合併為24.8萬元） 身心障礙特別扣除額 20萬元 20.7萬元 薪資所得特別扣除額 退職所得 ‧一次領：18 萬元X服務年數

‧分年：每年78.1萬元 ‧一次領：18.8 萬元X服務年數

‧分年領：每年81.4萬元

資料來源：採訪整理 / 製表：林昱均

Q：免稅額提高什麼時候能適用？提高額度是多少？

A：綜所稅調整是從2022年所得案件施行，所以綜所稅提高免稅額等項目最快為2023年報稅適用；遺贈稅為2022年起發生案件適用，如果2022年有贈與他人財產、親屬過世而繼承財產等情況，即可適用。

綜所稅免稅額、課稅級距、退職所得免稅金額皆依漲幅4.17％估算。綜所稅免稅額將從現行8.8萬提高到9.2萬。

而綜所稅課稅級距則從現行54萬以下（綜所稅率5％）、54～121萬（綜所稅率12％）、121萬～242萬（綜所稅率20％）、242萬～453萬（綜所稅率30％）及453萬以上（綜所稅率40％）等，預估將依序提高至56萬以下（綜所稅率5％）、56～126萬（綜所稅率12％）、126萬～252萬（綜所稅率20％）、252萬～472萬（綜所稅率30％）、472萬以上（綜所稅率40％）。

退職所得免稅金額方面，一次領取免稅額部分從「18萬x服務年數」提高到「18.8萬x服務年數」，分年領取免稅額則從每年78.1萬提高到每年81.4萬。

至於標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額依漲幅3.35％估算，標準扣除額可由12萬調高至12.4萬（配偶合併申報從24萬提高為24.8萬），薪資所得及身心障礙特別扣除額皆從20萬調高至20.7萬。

而遺產稅、贈與稅免稅額因物價漲幅距上次調整約11.09％，遺產稅免稅額有望從1,200萬提高到1,333萬，贈與稅免稅額則從220萬元提高到244萬。

遺贈稅各項指標調整表

項目 現行 調整後（初估） 免稅額 遺產稅：1,200萬元 遺產稅：1,333萬元 贈與稅：220萬元 贈與稅：244萬元

資料來源：採訪整理 / 製表：林昱均

Q：我有機會適用到嗎？有沒有案例可參考？

A：只要是提高綜所稅免稅額，基本上所有申報戶都會適用，所以可說是全民適用。

以雙薪四口之家為例，因為每人免稅額提高4千元（從現行8.8萬提高到9.2萬），等於四人綜所稅免稅額度增加1.6萬元；而配偶兩人的標準扣除額也提高0.8萬元（配偶合併申報從24萬提高為24.8萬）；且雙薪家庭的兩人薪資所得特別扣除額增加1.4萬元（兩人合計薪扣額從40萬元提高到41.4萬元）。

將各項免稅額與扣除額提高金額合計，雙薪四口之家2022年起可適用綜所稅抵稅額度將提高3.8萬元（免稅額1.6萬元+標扣額0.8萬元+薪扣額1.4萬元），2023年報稅季申報2022年綜所稅時即可適用，依綜所稅率5％、12％、20％、30％、40％而言，可額外節稅金額依序為1,900元、4,560元、7,600元、11,400元、15,200元。

Q：目前調漲幅度已經確定了嗎？

A：還沒，因為行政院主計總處是在2021年11月5日發布10月物價統計，但統計數字2021年11月底前仍可能做適度調整，財政部2021年12月將參考已確定物價數據後正式公告，屆時以財政部公布數字為準。

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