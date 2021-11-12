公股銀行加薪4%含考績 全金聯陳情應排除

全國金融業工會聯合總會指出，行政院拍板決定明年軍公教全面調薪4％，九大公股行庫基本原則是將年度考績、晉薪與響應軍公教加薪併同考量辦理，明年調薪平均幅度4％，不過公股銀行初步規劃的調薪多加計年度考績晉薪，因此全金聯12日發文向行政院說明，希望落實全面調薪4％，將年度考績晉薪以外加方式辦理。

全金聯指出，公股銀行規劃的明年調薪4％，若內含加計年度考績晉薪的平均2.5～3％，此一結果可能辜負行政院院長蘇貞昌照顧基層勞工的美意。

全金聯指出，上次2018年公務人員調薪3％，公股銀行「年度考績晉薪」是以「外加」方式辦理，此舉不僅落實政府當年加薪原則，亦真正達到鼓勵「年度考績晉薪」的優秀員工繼續於工作崗位認真打拚之目的。

此次行政院政策決定加薪4％，公務人員仍延續「年度考績晉薪」外加之方式辦理，全金聯指出，若公股銀行員工「年度考績晉薪」改採內含方式，則此等優秀員工的調薪幅度實不及2％，甚至不及於2018年調薪3％之幅度。

因此，全金聯強調，明年調薪4％，高於2018年調薪3％，為政府照顧公務人員及公股銀行勞工之美意良策，加上各公股銀行2021年獲利優於2017年，如公股銀行員工「年度考績晉薪」採內含於調薪4％的方式辦理，不僅有負蘇貞昌照顧勞工之心意，亦嚴重打擊基層員工士氣，甚不合理。

全金聯指出，彰化銀行員工自2020年新冠肺炎疫情伊始，即不辭辛勞盡心盡力配合政府政策，完成各項防疫性業務措施；今年疫情嚴峻更甚去年，彰銀員工仍兢兢業業堅守崗位，至今年7月彰銀累計稅前盈餘已超越去年同期表現，且就推廣振興五倍券數位綁定亦有不俗成果。

全金聯強調，彰銀員工表現有目共睹，且同屬公股銀行，彰銀明年調薪亦應比照其他公股同業，以落實照顧6千餘位員工及提振工作士氣，明年繼續打拚再創獲利新高。

全金聯指出，已正式建請行政院責成財政部將公股銀行員工加薪幅度排除「年度考績晉薪」項目，以落實行政院加薪4％原則，亦能真正實質照顧基層勞工之心。

另外，全金聯同時建請政府除了透過公股金融事業響應政府調薪政策，並且公開呼籲及鼓勵民營金融機構等各行各業也同步加薪，以提升我國整體薪資水準，促進國內景氣發展。