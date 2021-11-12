打高端出不了國 指揮中心開後門這樣做

打高端想出國怎麼辦？指揮中心推新方案

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，經我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已接種一劑或兩劑高端疫苗之民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗。民眾請持相關證明文件（例如電子機票、就學/工作證明…等）、健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡，經醫師評估後接種，並建議與最後一劑高端疫苗間隔28天後接種。已接種兩劑高端疫苗且無出國需求之民眾，現階段不建議再接種其他COVID-19疫苗。已接種一劑高端疫苗且無出國需求之民眾，建議依時程完成兩劑高端疫苗接種。

指揮中心說明，基於各國陸續將完整接種COVID-19疫苗接種紀錄作為入境查核文件之一，於高端疫苗尚未列入世界衛生組織( World Health Organization, WHO)緊急使用清單( Emergency Use Listing, EUL)或民眾擬入境國家核准前，不論先前已接種一劑或兩劑高端疫苗，有緊急出國需求之民眾，可依擬入境國之查驗需求，接種兩劑經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，包括AstraZeneca、BioNTech或Moderna COVID-19疫苗，2劑間隔可依該項疫苗中文說明書所列最小間隔完成接種，並建議儘可能於出國14天前完成接種。

指揮中心提醒，目前尚無臨床研究或臨床試驗證實高端疫苗與其他廠牌COVID-19疫苗交替使用之安全性與有效性，依國外小規模臨床研究顯示，接種不同廠牌(製程)之COVID-19疫苗者，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。

指揮中心表示，有緊急出國需求之民眾可透過各縣市政府衛生局指定有提供該等服務之合約醫院預約接種，目前國內核准專案輸入之COVID-19疫苗，依核准均建議接種兩劑，其中AstraZeneca COVID-19疫苗兩劑間隔為4-12周，BioNTech COVID-19疫苗兩劑最小間隔為21天，Ｍoderna COVID-19疫苗兩劑最小間隔為28天。

延伸閱讀

高端疫苗對抗變異株數據 登國際醫學期刊

帛琉承認高端疫苗 外交部：促進雙向觀光