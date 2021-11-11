國人春節返台 檢疫7+7拍板

因應國人春節返台，指揮中心11日拍板新增「7+7」方案的防疫措施，凡完整接種疫苗的民眾，入境後前七天可入住防疫旅館或集中檢疫所，後七天返家完成一人一戶或一人一室加強版居家檢疫。值得注意的是，新措施上路，同住家人除需完整接種疫苗外，還要配合做2次家用快篩，以防入境者可能突破性感染。

指揮中心並表示，國人春節返鄉的防疫措施，除原本14天入住防疫旅館，上周推出的「10+4」（有條件鬆綁後四天居家檢疫）外，現在入境隔離再新增「7+7」選項，合計國人春節返台有三種選擇。

選擇「7+7」國人，不只入境要做PCR檢測，在離開集檢所或防疫旅館前也要採檢，另外返家第3天（檢疫期第10天）要做自費家用快篩，在居家檢疫期滿前一天還得再做一次PCR，亦即三次PCR及一次快篩，並執行七天自主健康管理。

入境國人可採一人一戶在家檢疫，同戶必須均為居家檢疫對象，因此一起返台者可同住。而若採一人一室居檢者，其同住家人不僅必須完整接種疫苗且滿14天，7天的同住期間得實施加強自主健康管理，且在居檢者返家的第3、7天需做自費家用快篩，並在居檢者檢疫期滿後，共同執行7天自主健康管理。陳時中說，主要是因為要確保和社區有所區隔，即便家人有打過疫苗，也要防制入境者可能有突破性感染。

指揮中心表示，這項新措施，需符合完整接種疫苗認可的種類為通過我國核准緊急授權使用及專案製造，及世衛組織緊急使用清單的疫苗，包括BNT、AZ、莫德納、嬌生、高端、印度的Covaxin及大陸國藥及科興，共8種廠牌。

此外，發言人莊人祥表示，集中檢疫所只提供給「7+7」旅客，因此入住民眾需要完成兩劑疫苗且滿14天，而集中檢疫所僅提供一人一室無法與家人同住，無法指定檢疫所也不能退款，民眾預定時僅可選擇就近區域。他並說，集中檢疫所將在16日開放民眾上「入境檢疫系統」網站預約，每人日收費1,500元，總共有六梯次，每次提供3,600間，僅供選擇「7+7」措施旅客預約，服務總量可達到21,600人。

針對春節返台措施一變再變，台北市長柯文哲抱怨「整死人了」，不但防疫旅館訂房跟著改變，連航班也必須調整。指揮官陳時中也對此表達歉意，不過他仍然敞開雙臂歡迎國人回國。