長照新制最快年底上路 輕度失能也可享接送服務

衛福部預告，長照給付及支付標準將入法，並微調部分項目讓長照服務更細膩，如巡視服務時段延長，約7萬名都會區輕度失能者也適用交通接送服務，新制最快今年底上路。

衛生福利部長期照顧司近日預告「長期照顧服務給付及支付標準」草案，長照司副司長周道君告訴中央社記者，民國107年起長照給付及支付制度上路，歷經3年的滾動式檢討已趨於穩定。今年配合長照服務法修法，也將長照給付及支付標準入法，讓法律位階更明確。

周道君說，這次公布的草案內容，與現行的長照給付及支付標準作業要點大致相同，但有修正部分支付項目內容，讓長照服務更細膩、更貼近服務對象的需求。

周道君舉例，要前往醫療院所就醫、復健或洗腎，長照交通接送對於行動不便的失能長者有一定的需求與重要性。

但現行長照交通接送服務是依照「長照需要等級」，由輕至重共分為1到8級，除了偏鄉外，僅限第4級以上中重度失能者才有交通服務接送給付。

周道君表示，未來新制上路後，將不分偏鄉或都市，所有第2、3級的輕度失能者，將全數納入長照交通接送服務的給付範圍。

長照交通接送服務每月額度介於新台幣1680至2400元，給付金額依各縣市核定價；使用者需自付的部分負擔，一般戶為21%至30%，中低收入戶為7%至10%，低收入戶為全額補助免自付額。

周道君說，全台約9萬名輕度失能者已使用長照服務，以人口比例推估，未來約有6萬至7萬名都會區的輕度失能者，也適用長照交通接送服務給付。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，確實有不少輕度失能者只能自費交通接送，司機未受妥善訓練，雙方上下車都吃力，令人不捨。

林金立說，政府將輕度失能者納入長照交通接送服務給付，是回應民眾需求的善意，但他也提醒，必須避免因擴大交通接送服務對象，而排擠原有中重度失能者的載送服務。

對此，周道君提到，未來長照交通接送服務對象擴大，一方面輕度失能民眾可受惠，另一方面也可鼓勵更多交通運輸業者投入，提高整體長照接送服務量能。

此外，長照服務員的巡視服務時段目前為上午8時至晚間6時，未來新制上路後，將服務時段將延長至晚間8時。周道君說，巡視服務時段調整是為銜接晚間8時開始的晚間服務時段，不會有2小時的空檔。

周道君表示，只要在巡視服務時段內，每天至少3次探視受服務的長者或失能者，如打個招呼、問候「呷飽未」或吃藥了沒、巡視是否身體不適或協助如廁，可獲130至160元給付，鼓勵長照單位多多探視。訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事訂閱

「長期照顧服務給付及支付標準」草案目前正在預告期，周道君表示，將蒐集各界意見，預計11月上旬預告結束會統整意見後提到法規委員會審查，最快今年底前可公告新制上路。

台灣將邁入超高齡社會，林金立提到，除了長照需要交通接送，一般長輩日常外出也會搭乘計程車，他建議，政府不妨與計程車隊合作多元接送方案，鼓勵計程車司機學習幫助長輩上下車的技巧，讓所有高齡長輩出門安心又可靠。

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