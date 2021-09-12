中秋節不能「群聚」得加班 連假薪資這樣算

中秋節4天連假即將到來，不少企業必須於這週六（11日）補班，可是也有勞工因排班制度因素，中秋連假期間必須出勤，那麼薪資該怎麼計算呢？勞動部公開連假薪資計算公式，並提醒勞工們注意，4天連假有些可領加班費，但其中一天薪資必須加倍唷！

依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定民俗節日「中秋節」（110年9月21日）為應放假之日（即俗稱之國定假日），雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給，前開休假日如適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補休。

勞動部說明，民間企業如欲比照本年度「政府行政機關辦公日曆」調整中秋連假，可依照「8週彈性工時」規定，於「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」之程序後，將今（110）年9月11日的休息日與9月20日的工作日調整互換。由於調整之後，9月20日已成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，則應給付休息日加班費。

圖／取自勞動部臉書

勞動部進一步就中秋連假期間加班之工資說明：在勞雇雙方約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，並比照行政機關辦公日曆，運用「8週彈性工時」形成4天中秋連假之前提下，月薪為新臺幣(下同)36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

圖／取自勞動部臉書

一、9月18日（星期六）及9月20日（星期一）：性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元

二、9月21日（星期二）：性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1,200元

三、9月19日（星期日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部強調，110年中秋節連假期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。

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