颱風璨樹來襲 全台停班停課一覽

颱風璨樹來襲，氣象局指出，12日上午8時至晚上8時，各地雨勢增大，應防強風豪雨，尤其北部、東北部、東部地區會有豪雨等級以上降雨。這兩天適逢週末大潮，沿海低窪地區可能會有淹水和積水情況。

12日全台停班停課資訊整理如下：

基隆市｜12日停止上班、停止上課

台北市｜12日停止上班、停止上課

新北市｜12日停止上班、停止上課

桃園市｜12日照常上班、照常上課

｜復興區12日停止上班、停止上課

新竹市｜12日照常上班、照常上課

新竹縣｜12日照常上班、照常上課

｜尖石、五峰鄉12日停止上班、停止上課

苗栗縣｜12日照常上班、照常上課

台中市｜12日照常上班、照常上課

彰化縣｜12日照常上班、照常上課

雲林縣｜12日照常上班、照常上課

南投縣｜12日照常上班、照常上課

嘉義市｜12日照常上班、照常上課

嘉義縣｜12日照常上班、照常上課

台南市｜12日照常上班、照常上課

高雄市｜12日照常上班、照常上課

｜六龜丶甲仙丶茂林丶桃源丶那瑪夏等5行政區12日停止上班、停止上課

屏東縣｜12日照常上班、照常上課

宜蘭縣｜12日停止上班、停止上課

花蓮縣｜12日停止上班、停止上課

台東縣｜12日停止上班、停止上課

澎湖縣｜12日照常上班、照常上課

連江縣｜12日照常上班、照常上課

金門縣｜12日照常上班、照常上課

11日全台停班停課資訊整理如下：

基隆市｜11日照常上班、照常上課

台北市｜11日照常上班、照常上課

新北市｜11日照常上班、照常上課

｜貢寮國中、瑞芳區鼻頭國小11日下午停止上班、停止上課

桃園市｜11日照常上班、照常上課

新竹市｜11日照常上班、照常上課

新竹縣｜11日照常上班、照常上課

苗栗縣｜11日照常上班、照常上課

台中市｜11日照常上班、照常上課

彰化縣｜11日照常上班、照常上課

雲林縣｜11日照常上班、照常上課

南投縣｜11日照常上班、照常上課

嘉義市｜11日照常上班、照常上課

嘉義縣｜11日照常上班、照常上課

台南市｜11日照常上班、照常上課

高雄市｜11日照常上班、照常上課

屏東縣｜11日照常上班、照常上課

｜枋山鄕、獅子鄕、牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉及恆春鎮11日晚間6時起停止上班、停止上課

宜蘭縣｜11日照常上班、照常上課

花蓮縣｜11日晚間停止上班、停止上課

台東縣｜11日下午停止上班、停止上課

｜綠島鄉、蘭嶼鄉11日停止上班、停止上課

澎湖縣｜尚未列入警戒區，11日照常上班、照常上課

連江縣｜尚未列入警戒區，11日照常上班、照常上課

金門縣｜尚未列入警戒區，11日照常上班、照常上課

停班停課資訊以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。