五倍券、八大加碼券怎麼領看過來！

行政院拍板振興五倍券10月8日上路，全民普發5,000元五倍券，還有八大加碼券，除了好食券是前400萬份「先搶先贏」外，其餘國旅券、藝FUN券、動滋券、客庄券、農遊券、地方創生券、i原券，都要抽籤，八大加碼券合計1,236萬份。五倍券怎麼領？八大加碼券怎麼拿？一次讓你看懂

Q：五倍券是什麼？

A：含紙本券和數位券，面額5,000元，一套十張，包括三張1,000元、二張500元、五張200元；數位券綁定信用卡、電子票證和行動支付。

Q：誰可以領？

A：2022年4月30日前出生的國民、外籍配偶、有永久居留證、外交官員證者都可以領取。

Q：何時開始使用？使用至何時？

A：紙本券、數位券都是10月8日開始使用，至明年4月30日止。商家兌換期限為10月15日至明年6月30日。

Q：如何登記預約、領取？

A：紙本券透過五倍券官網（5000.gov.tw）、超商服務機、郵局網站或電話預約，全國1.5萬家超商9月25日開始預約，10月8日開始領用，五倍券官網預約、領用日期相同；全國1,299處郵局10月4日起預約，10月12日起領用。

數位券9月22日透過五倍券官網5000.gov.tw綁定信用卡、電子票證、行動支付，10月8日起使用。

Q：那裡可以使用？

A：所有實體店家、小攤商、電商和外送平台都可以使用，僅排除境外電商。電商平台包含momo、蝦皮購物、PChome、東森購物、博客來、生活市集等都可使用，外送平台、foodpanda、Cutaway卡個位等可使用。

Q：使用範圍有哪些？

A：使用範圍包含餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內電商網購等。但不可以使用在境外電商網購、股票、繳稅、繳罰款、行政規費、菸品、保單、國民年金、信用卡費、禮券、儲值。

Q：八大加碼券是什麼？

A： 1)國旅券面額1,000元，發行120萬份，可用在旅遊相關產品。

2)好食券面額500元，限量400萬份，限綁定數位券，先搶先贏，可用於夜市、市場、糕餅店家及餐飲場所。

3)農遊券面額888元，第一階段發放88萬張、第二階段58萬張，共146萬張，但必須在農遊券使用地點消費滿1,000元，才能憑發票參加第二階段抽籤。可用在休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等十大類場所。

4)藝FUN券面額600元，發行300萬份，含數位券與紙本券，紙本券發行對象為65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者。可用在藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等。

5)客庄券面額500元，共40萬份，用於「客庄券指定店」標章之餐廳、民宿、藥局及零售商店。

6)動滋券面額500元，發行200萬份，用於做運動、看比賽相關服務的店家。

7)地方創生券面額500元，20萬份，可到國發會認定具地方創生事業消費。

8)i原券面額1,000元，10萬份，須綁定台灣Pay，用在原住民店家產品服務。

Q：怎麼領八大加碼券？

A：除好食券限綁定數位券、前400萬份「先搶先贏」外，其餘在五倍券官網（5000.gov.tw）登記抽籤，不過，i原券限綁定台灣Pay，民眾至五倍券官網預定紙本券或綁定數位券時，可勾選想參加哪些加碼券抽籤，行政院下周四（16日）公布相關細節。

五倍券、八大加碼券

券 經費（億元） 面額（元） 份數（萬份） 五倍券 1,206.9 3張1,000元、2張500元、5張200元 全民普發 好食券 20 500 400 藝Fun券 16.1 600 300 農遊券 13 888 146 國旅券 23.1 1,000 120 動滋券 10 500 200 客庄券 2 500 40 i原券 2 1,000 10 地方創生券 1 500 20 備註 除好食券限綁定數位券、前400萬份先搶先贏免抽籤外，餘皆須抽籤; i原券限綁定台灣Pay才能抽籤。

資料來源：採訪整理 /製表：蘇秀慧

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