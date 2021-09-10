直播》本土+2 台北國中生感染源 衛長說明

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為2例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中。案16179為10多歲男性，9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自美國（案16174、案16175）、土耳其（案16176）、日本（案16177）、亞美尼亞（案16178）入境，入境日介於8月26日至9月8日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案（案10387），為70多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史，6月3日因其他原因就醫，同日出現發燒、咳嗽等症狀，採檢後住院治療，於6月4日確診，8月26日解除隔離，9月5日死亡。

（工商時報 譚淑珍）

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2例COVID-19本土確診病例及5例境外移入。確診案例當中，新增1人死亡。

（工商時報 數位編輯）

新北幼兒園爆群聚感染，昨新增2例裝修工人與其妻確診，但這2個案例都居住在台北市，而台北松山區某國中今又傳出有確診案例，感染源尚不明，與幼兒園群聚的關聯為何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時開記者會說明。

（ 中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶）

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