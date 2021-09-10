埃及3兄弟解隔離才陰轉陽 醫揭關鍵

新北市幼兒園爆發Delta病毒群聚感染，9日傳染鏈再度新增4人，其中2名為埃及返台家長的哥哥與表哥，另2名則為住在台北的裝潢工夫妻。然而，草屯療養院醫師沈政男卻指出，這對「埃及三兄弟」竟然都是返台後陰轉陽，讓他直呼「這真的是太離奇了。」

幼兒園群聚案持續擴大，今又增4人染疫，有2例是埃及返台爸爸（案16160）的哥哥（案16169）與表哥（案16170），3人同日於8月4日於入境台灣，且第一天採檢時是陰性，入住防疫旅館後卻變成陽性，由於Ct值很高，中央暫將個案歸類在境外移入。

針對埃及爸爸（案16160）染疫情形，指揮中心認定是入境後感染，詭異的是，埃及三兄弟搭同機返國，並在14天檢疫期滿前後都驗出PCR陰性，卻在板橋社區群聚匡列時驗出Ct值30幾，不禁讓沈政男直呼「真是太離奇了。」

沈政男推斷，個案在檢疫中發病的機會比較大，但他同時指出，「如果是檢疫後發病，怎麼會三兄弟都是如此？」畢竟超長潛伏期案例少見，何況是一次3例？

不過，既然是檢疫中發病，為什麼三兄弟解隔離前PCR採檢都是陰性？沈政男猜測，答案是「偽陰性」。如果3人都是偽陰性，就要看看採檢流程是否有什麼系統性誤差；如果不是PCR偽陰性，沈政男說，「那麼3例都屬超長潛伏期，那就可以投稿國際期刊了。」

儘管近期國內爆發Delta群聚鏈，沈政男表示並不擔心，強調目前感染源都為已知，或不具傳染力，說明「社區防線已經具備一定強度，至今沒有讓病毒滲入社區深處。」另一個證明就是，長榮機師Delta群聚至今也沒有傳出其他新增案例。

沈政男指出，台灣已從先前Alpha社區疫情學得教訓與經驗，防疫越做越好。只要靠「二級警戒+疫苗覆蓋率=三級警戒」，社區就能建立起一定強度的防線。

文章來源：沈政男臉書

（中時新聞網 許立穎）