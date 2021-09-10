加碼20億紓困！導遊、司機等有萬元補貼

由於國內疫情遲遲無法降溫，嚴重衝擊國內旅宿、觀光旅飯及交通產業，交通部研擬再加碼紓困20億元，對旅行社、觀光旅館祭出薪資補貼；而無雇主的導遊、領隊，計程車司機、租賃車代僱駕駛、遊覽車駕駛等，再給予最多1萬薪資補貼。

交通部並說，除紓困20億元外，還會推出12億元國旅券，另還有11.1億元的獎勵旅行業出團激勵金，兩方案預計可帶動超過315萬人次出遊、124億元的觀光效益，旅行社、旅館業、觀光遊樂園業皆能受惠，期盼能協助觀光慘業度過難關。

5月本土疫情爆發後，政府推出紓困4.0協助受衝擊業者度過難關，交通部提供166.04億元補助交通、觀光產業，已在8月結束。但疫情持續起伏，許多業者仍在苦撐，交通部決持續紓困。目前規劃計程車駕駛、遊覽車駕駛、小客車租賃業代僱駕駛、無雇主的導遊、領隊、國旅領團人員等，規劃每人再祭出1萬元薪資補貼，預估總經費需13億元。

至於國道客運，由於第二季國內疫情嚴峻，國人移動大幅降低，交通部說，公路運輸部分規劃駕駛補貼，待行政院拍板後就可望發出紓困金，但國道客運營運虧損上，目前仍未規劃相關補貼。

值得注意的是，邊境管制仍未放寬，國際遊客無法來台，國內旅遊也因上半年疫情升溫而減少。觀光局規劃針對旅行社及接待國際旅客的旅館業，再提供1個月薪資補貼及營運補貼，將以雇用員工數每位1.5萬元來計算，旅館業住房率必須比去年同期減少50％以上，粗估經費合計7億元。

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