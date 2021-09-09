第二批91萬劑BNT疫苗 抵台

第二批BNT疫苗91萬劑9日已到貨，加上第一批93萬劑，總計有184萬劑。鴻海創辦人郭台銘透露，現在各國搶貨搶得很兇，第3劑、第4劑都喊出來，必須「持續緊盯」出貨才行，今年以800萬劑為目標。至於新北幼兒園群聚事件，指揮中心指揮官陳時中表示，新北疫情雖然還在發展中，但沒有出現連續大量病例，疫情在可控制情況，還沒有到達升至三級警戒條件。

第二批BNT疫苗91萬劑已到貨，加上第一批93萬劑，總計有184萬劑。第九輪是否開放已接種第一劑AZ民眾混打，陳時中表示，目前會先按原定計畫施打，之後若有定案會再和外界說明。

郭台銘9日受訪表示，台灣客製化標籤的BNT疫苗，應還有兩個禮拜就會到，若要周周到貨，還有航班問題，但今年800萬劑數字應該是確定。他並說，「現在搶貨搶得很兇，第3劑、第4劑都喊出來，所以還是要緊盯。」

國內疫情升溫，新北幼兒園群聚，累計27例確診，9日新增本土4例，2例境外，其中境外二例均與新北社區埃及爸相關。他說，目前整起群聚案源頭很難判定，若單從發病日來研判，有可能是幼兒園老師或埃及爸，但埃及爸及其妻子Ct值都很高，顯示感染已有一段時間。新北板橋某社區再增一名裝修工人染疫，裝修工人妻子採檢也確診。

陳時中表示，目前情況還未達升至三級的條件，桃園案例已經在可控制範圍，新北市疫情雖然還在發展中，但並沒有出現連續大量病例，後續狀況值得觀察，只要能將疫情控制在匡列對象內，疫情就能獲得控制。對中秋連假可能迎來返鄉潮，若疫情持續控制在目前的狀況，就不會有防疫升級的改變。

目前新北有學校停課，會否影響BNT施打？陳時中說，目前只是預防性停課，還是可以施打，若學生是被隔離者，待隔離完後施打。

第八輪AZ疫苗10日將開始預約，對象為9月10日前符合AZ第二劑接種間隔滿10周以上民眾，可接種第二劑，且年齡滿18歲至22歲民眾，可接種第一劑。指揮中心表示，前者有78萬5,239人符合施打資格打第二劑疫苗，後者有35萬0212人可預約接種第一劑疫苗。