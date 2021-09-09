八大加碼券 刺激消費戰力大增

配合振興五倍券，行政院各部會同步推出八大加碼券，投入87億元，加碼刺激消費。經長王美花表示，經濟部針對餐飲、夜市、市場店家推出500元好食券加碼，「先搶先贏」，民眾只要綁定數位五倍券，前400萬名就可以獲得500元的好食券，預計可帶動40億元經濟效益，同時盼帶動數位綁定提高至20％。

好食券面額500元、400萬份，經費20億元，只要綁定數位五倍券前400萬名，不需抽籤就可獲得500元好食券，可用在餐飲、糕餅、夜市及市場等店家，相當於總面額5,500元。經濟部商業司長蘇文玲指出，以去年三倍券效益約二至三倍，發放20億元好食券至少可以創造40億元效益。

去年三倍券數位綁定僅8％，王美花說，今年力拚用各種方式誘因提高數位綁定，目標盼達到二成，也就是近400萬五倍券使用數位綁定。為衝高數位綁定，除了推出好食券外，中企處長何晉滄說，允許共同綁定，人數以五人為上限，共同綁定自9月22日至10月1日止，允許新增共同綁定人或退出，10月2日至6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

為協助小攤商，王美花說，將積極針對市場、夜市推廣數位化的「行動支付」，希望能藉由這次來大力轉型。對使用行動支付的攤商，每攤給1,800元補助，協助推動行動支付的市場自治會也有獎勵金，若市場裝設率衝高，會再加碼補助1萬元。除好食券免抽籤外，其餘藝Fun券、農遊券、國旅券、動滋券、客庄券、i原券及地方創生券等皆須抽籤。

藝放券經費16.1億元，面額600元、300萬份，用於藝文產業及文創展演。農遊券經費13億元，面額888元、146萬份，用於農林漁牧及農村旅遊。國旅券經費23.1億元，面額1,000元、120萬份，可購買旅遊相關產品。動滋券經費10億元，面額500元、200萬份，用於運動健身及賽事觀賞。

客庄券經費2億元，面額500元、40萬份，用於客庄觀光及客庄文創。i原券經費2億元，面額1,000元，須綁定台灣Pay，用於原住民店家產品服務。地方創生券經費1億多，面額500元、20萬份，可到國發會認定具地方創生事業去消費。

交通部擬再加碼20億紓困

由於國內疫情遲遲無法降溫，嚴重衝擊國內旅宿、觀光旅飯及交通產業，交通部研擬再加碼紓困20億元，對旅行社、觀光旅館祭出薪資補貼；而無雇主的導遊、領隊，計程車司機、租賃車代僱駕駛、遊覽車駕駛等，再給予最多1萬薪資補貼。

交通部並說，除紓困20億元外，還會推出12億元國旅券，另還有11.1億元的獎勵旅行業出團激勵金，兩方案預計可帶動超過315萬人次出遊、124億元的觀光效益，旅行社、旅館業、觀光遊樂園業皆能受惠，期盼能協助觀光慘業度過難關。

5月本土疫情爆發後，政府推出紓困4.0協助受衝擊業者度過難關，交通部提供166.04億元補助交通、觀光產業，已在8月結束。但疫情持續起伏，許多業者仍在苦撐，交通部決持續紓困。目前規劃計程車駕駛、遊覽車駕駛、小客車租賃業代僱駕駛、無雇主的導遊、領隊、國旅領團人員等，規劃每人再祭出1萬元薪資補貼，預估總經費需13億元。

至於國道客運，由於第二季國內疫情嚴峻，國人移動大幅降低，交通部說，公路運輸部分規劃駕駛補貼，待行政院拍板後就可望發出紓困金，但國道客運營運虧損上，目前仍未規劃相關補貼。

值得注意的是，邊境管制仍未放寬，國際遊客無法來台，國內旅遊也因上半年疫情升溫而減少。觀光局規劃針對旅行社及接待國際旅客的旅館業，再提供1個月薪資補貼及營運補貼，將以雇用員工數每位1.5萬元來計算，旅館業住房率必須比去年同期減少50％以上，粗估經費合計7億元。