政院拍板 五倍券10/8上路

行政院9日拍板振興五倍券10月8日上路，使用至2022年4月30日，總經費1,206.9億元，預估創造2,000億元經濟效益，適用範圍僅排除境外電商，明年4月30日前出生的國民、外籍配偶、持永久居留證、外交官員證者，都可領取。國發會主委龔明鑫表示，上路日期不受疫情影響，但會密切觀察疫情變化。

行政院會9日拍板第四度追加紓困振興特別預算案1,600億元，其中振興預算1,273億元，主要是五倍券和各部會加碼券，防治經費189億元，紓困經費138億元，將送立法院列優先法案審議。

蘇揆9日率財經首長公布振興方案。五倍券紙本樣張首度亮相，紙本券一套十張，面額為三張1,000元、二張500元、五張200元。

為了分流，紙本五倍券超商9月25日可預訂，10月8日領用，全國有15,000多家門市可預訂；郵局10月4日透過電話或網站預約，10月12日可領用，全國有1,299個據點可預約領取。數位券9月22日起可綁定信用卡、電子票證和行動支付，10月8日起消費。而商家兌換為10月15日起至明年6月30日。

五倍券官網（5000.gov.tw）25日起也可預約紙本券，領取同為10月8日；官網預計下周亮相並對外說明。

龔明鑫表示，目前疫情稍有變化，但未延後發放五倍券及上路規劃；依去年三倍券估算模式，五倍券估可創造2,000億元經濟效益，但是否達標，也要看疫情發展。

蘇揆指出，原擬排除部分國內電商，但電商釋出誠意，承諾首頁設立專區、提供廣告優惠，減少上架費、降低手續費等優惠方案，挺在地商家、小農，外送平台也提供免上架費、提供行銷優惠措施，因此有條件納入五倍券使用範圍。目前包括境內大型電商包括momo、PChome、蝦皮購物、東森購物、foodpanda、cutaway等6家業者，都已提出「振興五倍券專區」優惠方案，進入適用範圍。

五倍券使用範圍包含餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內電商網購；但不得用於境外電商網購、股票、繳稅、繳罰款、菸品、保單、國民年金、信用卡費、禮券、儲值。

至於是否找零，經長王美花表示，民眾不能要求店家一定要找零，但店家可決定要否找零，保留彈性讓店家推出優惠方案、增加消費。

五倍券防偽機制部分，包含正反面套印圖案、變色油墨、隱藏字、螢光纖維絲與圖紋等，央行總裁楊金龍表示，五倍券防偽設計與國幣雷同。