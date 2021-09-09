直播》本土+4 幼兒園群聚擴大 衛長說明

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今（2021）年9月5日、餘3例為無症狀感染；個案分布為臺北市及新北市各2例，其中3例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性（案16169）及埃及籍40多歲男性（案16170），8月4日一同自埃及來臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診（案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7）；2人相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案（案16162），為70多歲男性，具慢性病史、無其他確診者接觸史，9月3日至9月6日期間多次因其他原因就醫（9月4日就醫快篩陰性），9月7日因身體不適送醫，到院前無生命跡象，於同日死亡，並於9月8日確診。

（工商時報 譚淑珍）

新北市幼兒園群聚風暴再擴大，市長侯友宜今早接受媒體訪問時表示，板橋某社區大樓目前共採檢785人，全部都是陰性，不過在這裡面還找出一名非住戶的裝修工人，PCR陽性，感染源跟本案有無關係，仍在追查中。

另外，侯友宜也透露，在居隔裡也找到2例陽性個案，為埃及爸的親哥哥及表兄弟，CT值都很高，3人在8月4日一起入境，搭乘相同班機，在埃及爸的孩子確診時，已被匡列居家隔離轉陽。

疫情指揮中心1400召開記者會，由指揮官陳時中親自說明。

（ 中時新聞網 楊雅婷 、中時 黃子明）

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