直播》五倍券跟台幣很像 10/8上路

行政院長蘇貞昌今天宣布振興五倍券10月8日上路，政府替全民付1,000元，使用期限至明年4月30日止，五倍券額度為5,000元，紙本券一套10張，面額為三張1,000元、二張500元、五張200元，

紙本五倍券超商9月25日開始預訂，10月8日開始領取；郵局10月4日在網站或電話預約，10月12日開始領取。數位券綁定信用卡、電子票證和行動支付，9月22日開始綁定，10月8日開始消費。至於商家兌領則從10月15日起至明年6月底。

五倍券樣張。圖／行政院提供

五倍券使用範圍包含餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內電商網購。

但不得使用在境外電商網購、股票、繳稅、繳罰款、行政規費、菸品、保單、國民年金、信用卡費等。

蘇貞昌今天主持「振興方案記者會」，正式對外說明五倍券相關細節與時程。今天陪同蘇貞昌出席記者會的包括行政院政務委員羅秉成、龔明鑫、唐鳳、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、文化部長李永得、教育部長潘文忠、客委會主委楊長鎮、主計總處主計長朱澤民、中央銀行總裁楊金龍等人。

行政院為刺激消費將推出振興五倍券，不受近期本土疫情升溫趨勢影響，行政院長蘇貞昌今拍板按照既定時程啟動，9月22日開始登記，10月8日開放民眾正式領取使用，數位綁定則在9月22日上路，使用期限至明年4月底。

行政院規畫五倍券在10月初發放，採取紙本券、數位券並行，面額及張數分別為3張1000元、2張500元、5張200元，預計9月下旬開放預約及數位綁定，10月初開放領取使用。

依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，紓困振興特別預算總額上限為8400億元，目前餘額約1600億元，振興五倍券相關約須1200億元，今日行政院會預計通過紓困振興特別預算追加案，除五倍券等振興預算外，餘額將用於防疫及部分紓困使用。

蘇貞昌今於行政院會拍板通過紓困振興特別預算追加案，會後親自說明五倍券相關政策，宣布五倍券將在10月8日開放領取使用。

（中時新聞網 李慈音）

延伸閱讀