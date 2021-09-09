薪資全都露 23產業負成長 5大產業好薪情

在萬物皆漲、薪資不漲的年代，那些行業調薪幅度較高？根據最新數據分析，近11年來有5大產業實質薪資增幅大於10%，另有25個產業屬於相對高薪群，包括半導體、金融保險業等行業，但也有3分之1的產業屬於薪資成長跟不上物價上漲，平均薪資低於4萬元。

根據104玩數據分析2011至2021年上半年共計560萬筆求職會員的薪資，發現近11年來，62個產業的平均月薪從3.7萬元、上升到4.2萬元，增幅13%，但同一期間的消費者物價指數（CPI）大約上漲10%，扣除物價漲幅後的「實質薪資增幅」僅約2.3%。

進一步觀察各行業薪資表現，其中近11年實質薪資增幅大於10%的「飆漲族」，這次共有5個產業，包括石油煤製品製造業、能源開採、水電能源供應、郵政及快遞業、非金屬礦物製品製造業（如陶瓷玻璃、耐火材、水泥等），主因為原物料上漲，產業獲利，以及產業長年大缺工。

第二為「穩健群」，近11年實質薪資增幅高於平均值，介於2.3%~9.9%，一共有25個產業，包括半導體、軟體網路、電腦及消費性電子製造業、鞋類紡織製品製造業、金融保險業等相對高薪群，近11年的薪資漲幅也相對穩健。

第三為「小幅落後族群」，近11年實質薪資增幅低於平均值但大於0，介於0%~2.2%，則有9個產業，包括餐飲業、藝文業、運輸業、社會福利服務業、金屬製造業、宗教∕職業團體組織、法律服務業、批發業。其中，僅運輸業2021平均月薪超過4萬元，其他產業皆低於4萬。

第四為「負成長群」實質薪資負成長，介於-0.1%~ -15.7%，共有23個產業，包括住宿服務業、教育服務業、婚紗攝影及美髮美容業、漁撈水產養殖業、政治機構業、廣播電視業、土石採取業、農產畜牧業等，這些產業在2021年平均月薪皆低於4萬元。

（文章來源：好險網；文／謝曉曦）