BNT疫苗來了！第2批約91萬劑 運抵桃機

第2批約91萬劑BNT疫苗，今天上午運抵桃園國際機場，在完成通關作業後送往指定冷儲物流中心存放，待完成檢驗封緘作業再供COVID-19計畫所列實施對象接種。

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，繼首批約93萬劑在2日抵台後，第2批約91萬劑疫苗，原定由盧森堡國際貨運航空CV-7962貨機昨晚9時30分送達台灣，但班機因故延至今天上午5時41分才運抵桃園國際機場，相關疫苗資訊以中央流行疫情指揮中心公布訊息為主。

班機落地後滑行停靠於515機坪，在針對貨艙進行消毒、靜置10分鐘作業後，由地勤人員將放置於前貨艙的3盤疫苗盤卸下完成通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放，待後續完成檢驗封緘作業，再供計畫所列實施對象接種。

鴻海創辦人郭台銘6日在臉書（Facebook）透露，除第2批簡體中文標籤應該在本週結束前到貨外，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每週70萬劑至80萬劑數量「週週到貨」，先盡快達成本年度800萬劑至900萬劑的目標量，但也努力爭取更多數量能在今年抵台。

圖／陳麒全