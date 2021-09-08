五倍券不遲到 10月如期發放

行政院會9日將拍板紓困振興第四次追加預算案，總額1,600億元中，主要是振興五倍券1,200億元，防疫和紓困預算400億元。儘管本土疫情趨嚴，Delta病毒入侵社區，但五倍券上路與預約時程維持不變，規劃10月初上路，9月下旬開放紙本券預約與數位綁定。

經長王美花8日出席「東協台商千大調查結果發表」受訪時也表示，五倍券現在按照既定行程在規劃，若有變化行政院會通盤考慮，對於電商爭取納入五倍券適用範圍，有提優惠雙贏的方案，原則都會納入。

紓困振興特別預算總額上限為8,400億元，尚餘1,600億元額度，行政院會9日將通過第四次追加預算案，總額1,600億元，並送請立院優先審議通過。據悉絕大多數部會振興加碼券如動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券等，都爭取納入1,600億元特別預算，僅少數部會如國發會地方創生券，則動用國發會經費。

五倍券規劃在10月初發行，紙本券與數位券都一套10張，使用期限至2022年4月30日，商家兌領部分，將從10月15日起至明年6月底。數位券規劃9月22日開放綁定，包含綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等，民眾可透過五倍券官網或數位支付業者的網頁綁定。

據悉，防疫經費包括衛福部相關防疫醫療獎勵經費，例如疫苗施打工作費用、醫療篩檢站相關經費，交通部編列給防疫計程車、旅館的防疫補貼等費用。

五倍券可領取對象為我國國民，且明年4月30日前出生嬰兒、及擁有永久居留權外籍人士等皆可領取，所有實體店家、攤商都可使用五倍券，排除境外電商。

至於蘇揆日前鬆口，電商業者若能提出多贏方案，就會考慮列入適用範圍，王美花說，經濟部認為可考慮納入電商，目前有大型電商提出多贏方案，像是在首頁設置振興五倍券專區，列入小農、中小企業、餐飲等受困產業，並給予上架手續費優惠。而八大行業無法復業，經濟部將給予補助，目前掌握有6千家左右，員工有3萬人，近日會敲定。

無薪假實施人數 減近2.3萬人

勞動部8日公布最新無薪假統計，總計有3,457家事業單位，無薪假實施人數3.57萬人，較上期大減1,365家，人數減少2萬2,968人。其中減少最多就是住宿及餐飲業，有478家停止實施、減少1.16萬人。但實施無薪假人數最多行業也仍是住宿及餐飲業。

此外，重災區是支援服務業，不降反升，實施無薪假人數8,499人，比上期增加123人，家數1,182家也比上期增加76家。黃維琛解釋，受邊境管制，再加上交通部未進一步推出紓困措施，疫情對旅行社衝擊依舊存在。

自防疫三級警戒實施後，住宿餐飲業無薪假人數一度飆至2萬6千多人，即使警戒降級，上周人數仍有2萬4,795人，但本周降至1萬3,158人，一周內減少1萬1,637人，批發零售業則減少3,901人、運輸倉儲業少3,704人，三行業減幅皆落在五成左右。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這次無薪假人數減少最多前三大是住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業等三大行業，三行業總計減少逾1.9萬人，可見開學效應發威，消費人潮回籠。他表示，雖不排除有減班休息通報時間差因素，但初步了解，不少店家都表示9月不會再實施減班休息，且多為餐飲業，規模稍大的旅館等事業單位有的已確定9月不會實施無薪假。

從行業別來看，實施無薪假人數最多仍是住宿及餐飲業，有642家、1.31萬人，與前一周相比，家數與人數砍半，其次為批發及零售業，有647家、3,924人，與上周相比，家數減少467家、3,901人，大幅減少還有運輸及倉儲業，家數降至154家，實施人數減少至3,555人。