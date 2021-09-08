板橋幼兒園群聚案+3 某社區大樓全棟隔離

板橋幼兒園群聚案今新增3案，除昨中央證實的台大麻醉護理師，還有2名家長，其中1例是確診兒童案16145在8月從埃及返台的埃及人士，據悉他檢疫期間都是採陰，市府將他送採檢陽性確診，Ct值達37.87，將被中央列為境外移入個案；另還有1名遭匡列的幼童家屬確診。由於埃及父親與台大麻醉護理師住在同個社區，新北也採取全棟採檢、隔離，並展開清消。截至目前幼兒園案已經有19人確診。

新北市長侯友宜表示，市府在釐清案件過程中，發現這名境外移入的Ct值已達到37.87，到底是不是感染源還要經過很多的研判，更重要還要經過基因定序，在沒有很清楚底下，每一個地方都不排除有任何可能性。據了解，該名父親的孩子與妻子都是前幾天公布的確診個案。

而台大麻醉護理師案件，是這名埃及返國家人的同棟社區鄰居，新北市長侯友宜說，該案Ct值38.53，市府昨深夜已啟動機動快篩隊，前往篩檢，侯友宜也下令同這棟的大樓全棟隔離，沒有辦法一人一室就安排到的集中檢疫、防疫旅館，全力以赴，希望守住病毒不要再擴大。

侯友宜也說，接下來也會公布足跡，讓大家知道、提高警覺，尤其職場匡列也會通報各縣市，大家都一起來，讓整個這個疫情能夠控制好。

（中時 葉德正）