商研院：7月服務業景氣已近蕭條

財團法人商業發展研究院7日發布，7月商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）降為-1.18個標準差，商研院景氣預測小組指出，CCCIS自2020年7月止升轉降、今年1月見到負值，一路下滑至今，顯示本土疫情再起導致商業服務業景氣急速見衰。



商業服務業景氣深受疫情的衝擊，商研院警告，如果一直沒有改善，預測到2022年1月、也就是約六個月期間會持續降至-2.02個標準差，屆時將會是第一次低於2009年6月出現的-1.95個標準差，成為2008年金融海嘯以來的最低；若是近期防疫再升至三級警戒，情況將會「相當嚴重」。



商研院景氣預測小組指出，依據CCCIS指標系統經驗，標準化循環綜合指數的變動，若介於0與負1.5個標準差間，表示景氣遲緩或衰退；若逾負1.5個標準差以下，就會蕭條，7月的-1.18個標準差已接近蕭條，若2022年1月續跌至-2.02個標準差，等同於嚴重蕭條。



該小組就部門別與產業別交叉檢視，發現疫情衝擊下，民間企業投資、生產製造、出口偏旺，而服務消費內需偏弱，形成外熱內冷，嚴重不均衡現象。CCCIS組成的領先及同行子指標中，「商業服務業僱員淨進入率」和「服務業受僱員工人數」是兩項受傷最慘烈的項目。



商研院董事長許添財指出，救「衰」可採精進精準的「制定政策」（tailor policy）作為，兼顧防疫與創造「替代移動性」（alternative mobility）功能，包括建置可供廣大中小型企業共享的跨域、跨業、甚至跨境系統整合智慧化電商平台，讓無接觸與遠距交易、服務與消費更包容性與普及化，加速數位經濟基礎建設發展。