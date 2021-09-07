8月出口規模又創新高 連14紅達標

財政部7日公布8月海關進出口統計概況，我國今年第三季出口受惠於5G新機行情，各手機大廠持續拉貨並助攻我國出口值，8月出口規模為395.5億美元創下歷年單月新高，出口年增率約26.9％，達標連14個月正成長。

依照國內外機構預測，歐美陸各國逐步實施大規模基礎建設計畫提振景氣，估計全球今年經濟成長率將迎接反彈趨勢。在國際經濟升溫情況下，我國出口也能受惠於終端需求成長。

財政部官員指出，我國企業龍頭台積電在半導體先進製程具備國際優勢，也是國際智慧手機供應鏈一環。2020年受疫情衝擊，各國際手機大廠研發受干擾，多改為2021年中推出5G新款機種。從今年第二季以來，5G手機零件拉貨需求增加，台灣積體電路出口也受惠。另外，因國際原物料價格仍在高檔、推升傳產貨品外銷價量齊揚等正面因素，因此今年3月到7月我國出口表現皆十分亮眼。

官員也表示，8月出口動能也可從7月進口表現略知一二，我國7月進口值320.5億美元創下歷年單月次高，年增率41％，主要為農工原料單月進口規模高達223.8億美元創下新高，占總進口值七成。

在農工原料中，7月進口電子零組件達76.6億美元、創歷年單月新高，主要為廠商進口半導體原料再加工出口。官員認為，台灣廠商持續進口晶片原料以利生產，可看出國際市場庫存回補與新機行情，估後續8、9月出口動能仍有看頭。

展望今年下半年出口態勢，主計總處預估我國第三季出口規模約1,066億美元、年增率近兩成，第四季為1,057億美元、年增約一成。

官員認為，我國全年出口、進口值估計可達到4,156億美元、3,502億美元，創歷年全年新高水準，且全年進出口成長率皆有望達兩成以上，預估可達到近11年來進出口最佳表現。