10縣巿禁中秋戶外烤肉 各地停辦活動一覽

中秋連假將屆，而中秋相聚民眾最愛烤肉賞月，但受到國籍航空3名機師發生突破性感染，且還是傳染力最高的Delta變異病毒，加上新北板橋幼兒園爆發15人大規模群聚，讓各地方政府神經緊繃，目前新北巿、桃園市、台中市等10縣巿已宣布禁止戶外烤肉活動，只允民眾在家烤肉。

本文整理全台各地針對中秋烤肉的相關規定，其中禁止戶外烤肉的有10縣巿，6縣縣巿暫不停辧，另有6縣巿還未宣布做法，其中台北巿預定下周一（13日）公布中秋節活動防疫指引。以下為全台各地規定。

【台北市】：下周一（13日）公布中秋節活動防疫指引。

【新北市】：不開放新北市河濱公園烤肉，與烤肉相關公共活動一律禁止，自行在家烤肉則不限制。

【基隆市】：7日起所有戶外公共場域禁止烤肉，家裡烤肉則以同住家人為限。

【桃園市】：中秋節所有活動一律取消，市府所屬虎頭山風景區、公園、河濱公園，不開放烤肉。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。

【新竹縣】：中秋活動暫無影響，將視疫情狀況滾動檢討調整。

【新竹市】：中秋活動暫無影響。

【苗栗縣】：中秋活動暫無影響。停辦銅鑼鄉五福廟普度法會、苑裡鬼門關夜市。

【台中市】：7日起所有戶外公共場域禁止烤肉。包含公園、河濱、社區中庭、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等場域皆禁止烤肉；家裡烤肉則以同住家人為限

【彰化縣】：不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動，禁止於社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜。

【南投縣】：戶外公共場域一律禁止烤肉活動，不鼓勵辦理家戶烤肉活動。

【雲林縣】：中秋連假僅開放「同住家人」在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動，並請社區、社團停辦非家人的群聚活動。

【嘉義縣】：依中央疫情指揮中心規範，後續視疫情變化隨時滾動式調整。

【嘉義市】：9月18日至9月21日社團社區中秋活動禁止，例如：烤肉，集會，唱歌聯歡等，家人烤肉不限制。

【台南市】：中秋活動暫無影響，將會密切觀切疫情發展，再決定相關做法，並採取滾動式檢討，發布最新的防疫指引與做法。另外停辦2021台南古都國際半程馬拉松。

【高雄市】：停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動。其他相關指引經專家會議與防疫會議討論後公布。

【屏東縣】：中秋活動暫無影響，將視疫情發展情況調整。

【宜蘭縣】：風景區、河濱公園、中山公園與市民之森，中秋連假期間全面禁止烤肉，違者將依照傳染病防治法處理。

【花蓮縣】：未宣布。

【台東縣】：未宣布。

【澎湖縣】：未宣布。

【金門縣】：未宣布。

【連江縣】：未宣布。

（ 中時新聞網 張沛歆）