不只板橋!中和某國小1童疑染疫 全校停課

板橋某間幼兒園爆群聚，累計8名幼童、1家長與1老師染疫，而新北市中和區某國小昨深夜突發停課通知單，指出1名學童疑似染疫，因此將在9月7日起至9月9日，預防性停課3天。

中和某國小昨深夜突發停課通知單表示，因本校1名學生列為嚴重特殊停染性肺炎疫疑似案，目前全校依「新北市高级中等以下學校暨幼兒园因店重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計查」停课規定，將於110年9月7日起至9月9日止進行预防性停課及徹底清消。

新北昨晚緊急召開高層應變會議，除提高至強化二級警戒，也宣布板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。另醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限1人。而集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

新北市副市長劉和然表示，這9名確診者都在板橋區，目前已在醫院治療，並擴大匡列相關接觸者123人、居家隔離104人，感染源仍在疫調，而基因定序送驗中，結果最快周三出爐，初步調查與桃園機師染疫沒有相關。

不僅新北受影響，北市也有1名學童因曾到新北板橋的幼兒園上課，採取緊急預防措施。台北市政府昨下午緊急通知在中山區、中正區3間公立幼兒園預防性停課1天 ，市長柯文哲並強調，因為疫情瞬息萬變，必須做好最壞的打算、最好的準備。

（ 中時新聞網 何立雯 、 楊雅婷）

因為疫情轉趨吃緊，新北中和某國小7日起停課三天，上午學校大門口一片空盪盪。圖／季志翔

中和某國小學童PCR陽性 一關鍵判斷與幼兒園群聚關連低

新北疫情持續升溫，繼板橋某間幼兒園爆發群聚感染，中和區某國小學童PCR陽性，校方昨天深夜緊急通知今起停課3天，由於學童CT值32，研判感染已久，屬於獨立個案，與板橋某幼兒園關連性不大，但市府仍將採取預防性措施，該生就讀班級停課14天，該校預防性停課3天。

據了解，中和學童感染源來自同住阿嬤，阿嬤因家人生病，9月5日前往陪病必須做PCR篩檢，9月6日結果出爐為陽性，衛生局緊急匡列全家接觸者隔離並採檢，這才發現學童PCR陽性，不過兩人CT值高，約為32左右，研判屬於舊案，感染源仍在釐清。

新北市府不敢大意，決定學童就讀學校必須預防性停課三天，昨天晚上11時緊急發出庭課通知，一、「若貴子女為居家隔離者」請依居家隔離通知書的防疫規定，落實防務的措施；二、「若貴子女自主健康管理者」必依各類自主健康通知書須知，落實防務的措施；「若貴子女未具備一、二身分別」，停課期間注意身體的狀況，如有發燒或呼吸道的症狀，請儘速戴口罩並就醫。

新北市衛生局對此不願表示意見，一切由中央統一對外說明。

（ 中時 陳慰慈）

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