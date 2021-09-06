苦惱學費帳單？失業勞工子女就學補助開放申辦

勞動部為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，辦理「失業勞工子女就學補助」，適用對象為失業勞工就讀公私，但立高中職子女，110學年度第1學期補助自9月6日起開始受理，至10月14日截止申請。

勞動部表示，本學期失業勞工子女就學補助之申請資格條件如下：

1.非自願離職失業勞工，於申請截止日前，失業期間達1個月以上（即110年9月14日以前失業）並經核付失業給付者。

2.或勞工於申請截止日前(110年10月14日)已就業，但在前一年內(即109年10月14日至110年10月13日)非自願離職並經核付失業給付，且前一年內就業期間未超過3個月者，仍可提出申請。

除上述條件之一外，申請人須符合其及配偶109年度綜合所得總額在新臺幣(下同)148萬元以下、申請人於110年10月14日以前，未請領老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施(方案)，及子女就讀高中職或大專校院。

勞動部指出，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。此外，對於獨力負擔家計(例如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等)或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。

以同時有2個子女就讀私立大學為例，除每名子女可獲得2萬4000元外，每人另加給2成4800元的補助，一人為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元。

勞動部說，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

（中時 李柏澔）