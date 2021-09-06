二級警戒延至9/20 指揮中心公布11項規定

中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布自今（2021）年9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級，並將維持或調整相關管制規定如下：

9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級，指揮中心公布11項規定。圖／指揮中心提供

9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級，指揮中心公布11項規定。圖／指揮中心提供

一、通案性原則（下述交通運輸及旅行業相關管制作為調整，依交通部公告日期開始實施）：

1. 除飲食外，外出全程佩戴口罩。

2. 實聯制、保持社交安全距離。

3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

4. 集會活動人數上限：放寬為室內80人、室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。

5. 餐飲管理：依照衛福部規定處理。

6. 婚宴、公祭：

（1）公祭遵守內政部相關防疫規定處理。

（2）婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

7. 游泳池及運動場館：有條件開放淋浴設施、冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等附屬設施。

8. 臺鐵：對號列車開放全車座位發售，不售站票。

9. 高鐵：開放全車座位數發售，維持全車對號座。

10.國家風景區及觀光遊樂業：容留量上限提升至8成。

11.遊覽車乘車人數以核定座位數8成為上限，必須全程佩戴口罩，禁止車內飲食。

二、仍須關閉之場所：

1. 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)。

2. 遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

指揮中心說明，目前國內疫情穩定控制中，為兼顧防疫與民眾的生活品質，未來將持續觀察疫情態勢，循序漸進，適度放寬管制措施；面對病毒變異株的威脅，將持續強化邊境監測及防疫作為，籲請民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。



（ 中時 陳人齊）