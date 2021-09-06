新北幼兒園群聚 新增9確診 含8名幼童

中央流行疫情指揮中心今日宣佈，9月6日新增9名新冠肺炎確診案例，均與新北市幼兒園有關，包括案16128的妻子，以及8名幼兒園小朋友。

指揮中心也宣布，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，經與相關單位溝通討論及評估後，宣布9月7日至9月20日維持疫情警戒標準為第二級。

近期將進行交通運輸業的鬆綁，包括：1. 除飲食外，外出全程佩戴口罩。2. 實聯制、保持社交安全距離。3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米/人（1平方米／人）。4. 集會活動人數上限：放寬為室內80人、室外300人，若超額則向地方主管機關提報防疫計畫。5. 餐飲管理：依照衛福部規定處理。6. 婚宴、公祭： （1）公祭遵守內政部相關防疫規定處理。 （2）婚宴遵守每一隔間室內80人、室外300人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。7. 游泳池及運動場館：有條件開放淋浴設施、冷熱水池、SPA區、兒童戲水池等附屬設施。8. 台鐵：對號列車開放全車座位發售，不售站票。9. 高鐵：開放全車座位數發售，維持全車對號座。10.國家風景區及觀光遊樂業：容留量上限提升至8成。11.遊覽車乘車人數以核定座位數8成為上限，必須全程佩戴口罩，禁止車內飲食。

二、仍須關閉之場所：1. 歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）。2. 遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

新北幼兒園陽性率高 匡列後全送防疫旅館

中央流行疫情指揮中心6日宣布，新增9名新冠肺炎確診案例，讓人憂心的是，9例皆來自於新北幼兒園，包括8名幼童與1位幼兒母親。新北市政府定調，要火速匡列接觸者，並全部送往防疫旅館。

指揮官陳時中表示，新北新增個案是在6日中午驗出，目前擔心匡列的陽性率很高，日前驗出確診的該幼兒園老師是8月27日有症狀、8月30日有嗅覺問題，因為和學生相處時間長，可能已有幾波感染。

陳時中強調，因為擔心確診陽性率高，已經請新北市政府盡快匡列，並以家戶為單位進行匡列。

新北市長侯友宜已經下令，要求衛生局下午火速匡列接觸者，全部送往防疫旅館檢疫。

陳時中坦承：染疫的人可能更多

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；確診個案中無新增死亡。新北一所幼兒園爆發8名幼童確診，防疫指揮官陳時中今坦言，陽性個案可能更多，為未來疫情投下變數。

指揮中心說明，今日新增9例本土個案（均為居家隔離期間陽性者），為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於今(2021)年8月28日至9月4日，個案分布均在新北市；衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

陳時中表示，今天驗出9例的確診個案，其中一位為幼兒的母親，其他8名都是幼兒，案例從16128延伸至16127，是幼兒園的老師感染幼兒，在昨天緊急匡列、採檢，目前這個案子初步判斷，陽性的個案可能會愈來愈多，所以也請新北照嚴格的標準，一家人一家人做匡列，並請居家隔離，有一部分也是做預防性的居家隔離，因為都是小朋友。

陳時中說，這起事件為幼兒園群聚，都是今天中午剛驗出來，感染源應為幼兒園老師案16129，其丈夫也在9月1日發病，目前共匡列9名職場接觸者，由於該幼兒園晚上還有補習班，因此呼籲新北市政府除對上午的人員實施每一家庭的匡列採檢外，晚上的人員也要同步進行。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，幼兒園的群聚感染事件中，目前未傳出幼童有症狀，相關疫調進行中，要等明天才會明朗。

（ 中時新聞網 楊雅婷 、 王嘉慶 、中時、 陳人齊）