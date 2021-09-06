最新民調：近5成民眾傾向兩岸維持現狀

兩岸關係自民進黨執政以來一路趨冷，媒體最新調查台灣民眾對於台海兩岸關係的看法，接近五成的民眾表示傾向兩岸維持現狀；另有24.7％傾向先維持現狀未來再獨立，僅8％民眾表示立即獨立。

ETtoday新聞雲於2021年8月30日至9月1日，以手機簡訊進行兩岸關係的調查，回收有效樣本數為1,323份。

根據調查結果顯示，在台海兩岸關係上，49.6％民眾傾向兩岸維持現狀（暫時維持現狀以後再說28.6％、永遠維持現狀21％）；另有24.7％傾向先維持現狀未來再獨立，僅8％立即獨立；而9.3％傾向先維持現狀未來再統一，立即統一僅2％。

多數台灣人對於維持台灣的民主價值有強烈的決心，然而又不願意碰觸兩岸間戰爭的風險。先前歷次調查結果都顯示台灣人「傾向兩岸維持現狀」比例最高，顯示多數台灣民眾對於兩岸的態度較為務實。

至於兩岸之間的往來，58.7％民眾認為兩岸應「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」，15.5％民眾認為「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」，而16.7％民眾「可以接受兩岸同屬一中，擴大雙方經濟與政治關係的交流」。

和歷次調查相同，「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」仍是主流民意，然而認為「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」的民眾比例明顯降低。

根據調查，若未來兩岸間爆發軍事衝突，52.7％民眾認為拜登執政下的美國政府會派軍協防颱灣，與3月份的調查結果相比，增加7％。

2021年共機頻頻擾台，調查顯示，如果兩岸真的爆發衝突，有40.9％民眾願意讓自己或家人上戰場保衛台灣，與2020年10月的調查結果相比，減少4％。

台灣目前為募兵制，調查顯示，69.2％民眾支持台灣恢復徵兵制，讓台灣有更多的兵源保衛台灣，與2020年10月的調查結果相比，徵兵制支持度增加2.6％。

此外，52.8％民眾支持在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制，相較2020年10月的調查結果，略增0.8％，差距不大。