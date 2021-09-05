直播》本土確診病例+2 境外移入+4

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為2例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增2例本土病例，分別為本國籍40多歲男性(案16128)及本國籍30多歲女性(案16129)，2人為同住家人。案16128於今(2021)年9月1日出現咳嗽、發燒、頭痛及全身倦怠症狀，9月4日就醫採檢，於今日確診(Ct值24)。另，案16129於8月27日至8月29日期間出現咳嗽及味覺異常症狀，9月4日因案16128檢驗陽性，由衛生單位安排隔離並採檢，於今日確診(Ct值17)。衛生單位已匡列2人接觸者共50人，均列居家隔離，另有49人尚待風險評估後再行匡列，其餘相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月3日累計公布14,813位確診個案中，已有13,751人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自塞爾維亞(案16124)、美國(案16125)、布吉納法索(案16126)及日本(案16127)入境，入境日介於9月2日至9月3日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,801,846例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,784,487例排除)，其中16,019例確診，分別為1,433例境外移入，14,533例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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