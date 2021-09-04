申請爆量 租金補貼擬擴大

2021年第一波住宅租金補貼申請案8月31日結束，因新冠肺炎疫情影響，申請量暴增到14萬戶左右，超過原定10萬戶的計畫戶數，為此相關單位將加速審核申請資格，最快年底前給予租金補貼，中央與各地方政府也酌情予以加碼，盡量讓符合資格者獲得補貼。

政府2020年擴大租金補貼範圍，除原有的社會弱勢外，新納入單身、婚育等項目，預估全年補貼戶數從6萬戶提升到12萬戶，分成8月和隔年1月兩波申請。

每年8月開放的租金補貼申請量較大，甫結束的2021年第一波租屋補貼預計補貼戶數是10萬戶，自5月中旬新冠肺炎本土疫情爆發後，許多民眾需要紓困，恰好遇上租金補貼開放申請，因此湧入大量申請案，初估將達到14萬戶。

內政部官員指出，這次租金補貼因為首度開放舊戶可自動展延，提早在7月就對舊戶展延資格進行審核，而且積極宣導民眾網上申辦，不要臨櫃辦理，超過九成的新申請戶都是在網上申請，省去不少人工輸入等流程，可望加速審核。

租金補貼經費是中央出七成、地方出三成，各縣市政府看到申請案暴增後，開始思考如何補貼更多戶數的租金，待相關資料完成統計後，中央與地方將會商擴增租金補貼戶數的規模。

先前內政部在推動居住正義的政策目標時，計劃2021年中讓租金補貼和社宅包租代管併軌。內政部次長花敬群表示，目前已推動兩者併軌，例如符合資格者可以申請補貼，同時社宅包租代管的房客也有租金折扣，民眾可自行比較，選擇對自己最有利方式申請。

12萬戶社會住宅 加速興建

八年20萬戶社會住宅的施政目標，未來三年是重要的執行衝刺期。內政部次長花敬群表示，12萬戶社會住宅直接興建將加速推動，社宅包租代管已從落後到追趕階段，將以三倍速度進行，具體而言，預計2024年達成8萬戶目標將是重點。

除此目標之外，蔡政府預計2024年完成12萬戶社會住宅直接興建，為此成立了家住都中心和租賃公會，透過公私協力的方式推動社會住宅。

在直接興建社宅方面，2021年預計發包2萬戶，包括中央推動的1.5萬戶，和各地方政府的5,000戶。官員指出，中央直接興建社宅部分，要發包「50＋4」處，就是盤點今年的50處，加上把原先規劃在2022年發包的4案，提前到2021年實施。但因可能有部分個案流標，因此年度社宅直接興建發包總量為1.9萬戶，扣除流標者，實際發包量將達到1.5萬戶，在18個縣市遍地開花。

到了2022年，將以每年1.7萬戶至2萬戶的速度發包興建，讓2024年一定會達到12萬戶。

花敬群表示，下半年就是趕快把社宅蓋出來、包租代管數量衝出去。其中社宅包租代管成長已進入甜蜜期，每月的媒合量從剛開始的每月200件，成長到2021年8月的1,800戶，按此速度繼續下去，每年可達到2萬戶，未來三年即可衝上8萬戶的目標。