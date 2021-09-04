確診足跡曝光 台北信義南港桃園中壢等處

北市公布確診者足跡 8／28行程曝光

台北市今公布1例確診者足跡，案16121為新北市個案。圖／台北市衛生局提供

台北市今公布1例確診者足跡，案16121為新北市個案，2日確診，感染源尚待釐清，個案曾到過的停車場、商場、飲料店皆已完成清消。

個案曾在8月28日下午到過南港車站地下停車場，還曾去過2xlu二口旅茶｜說茶旅人信義總店，以及送青良手做茶飲台北松山旗艦店，最後還到過春光公園地下停車場，足跡遍及南港和信義區。

台北市衛生局公布案16121在8月28日下午4點和5點45分到過南港車站地下停車場，同日下午4點16分至5點45分Global Mall B1A和CITYLINK C棟9樓；同日晚上6點和7點20分則到過春光公園地下停車場；同日晚上6點50分至7點10分則到過2xlu二口旅茶｜說茶旅人信義總店和送青良手做茶飲台北松山旗艦店。

（中時 游念育）

最新確診足跡曝光 桃園2家樂福、藏壽司上榜

桃園市政府公布長榮機師、北科附工確診者足跡。圖／市府提供

桃園市政府公布長榮機師、北科附工確診者足跡，包含家樂福中原店、2021桃園蓮花季、藏壽司桃園青埔店、168公車（往內壢方向）、家樂福經國店，請出入相關場所者，足跡重疊次日起14天自我健康監測。

市府公布案16119長榮機師、案16122北科附工學生確診者足跡，分別為8月28日中午12時至12時30分前往家樂福中原店，8月29日16時21分至16時50分前往2021桃園蓮花季，8月31日17時35分至18時25分前往藏壽司桃園青埔店，9月1日16時至16時30分搭乘168公車（往內壢方向），9月2日10時40分前往家樂福經國店。

市府提醒，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天自我健康監測，期間若發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等疑似症狀，請撥打1922、0800033355通報。

（中時 賴佑維）

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