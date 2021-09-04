本土+0 機師群聚 將發110萬封簡訊示警

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，因應國籍航空機師及家人群聚事件，將於今日針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，簡訊預計發送110萬人。

疫情警示簡訊內容如下：因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢http://at.cdc.tw/5y262t。

今日本土加零 境外移入1例 無新增死亡

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增1例COVID-19確定病例，為自美國入境；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(16123)，為美國籍30多歲男性，已接種過COVID-19疫苗，今(2021)年9月1日自美國來臺工作，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境於機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客29人，列居家隔離。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月2日累計公布14,807位確診個案中，已有13,745人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,779,364例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,761,367例排除)，其中16,013例確診，分別為1,429例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

波蘭贈我40萬劑AZ疫苗

波蘭7月傳出計畫將數百萬劑新冠疫苗轉售其他國家，近期也評估擬以捐贈方式支援台灣疫苗。今日進一步傳出好消息，波蘭將贈予台灣40萬劑疫苗，明天抵達。衛福部長陳時中今日在記者會中證實有這件事。

對此，外交部發言人歐江安曾經於8月表示，會持續密切注意並找尋機會，與理念相近的民主夥伴洽談疫苗合作事宜，包括疫苗的採購、商借、贈與、轉讓等各種可能。

外傳波蘭將贈台40萬劑AZ疫苗，將在明天上午抵台，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今證實確有此事，至於到貨時間是否屬實，他表示尚未確定。

台灣疫苗到貨短缺，如波蘭贈送的疫苗確定於明天到貨，將是繼日本、美國、立陶宛、捷克後，第五個贈送我國疫苗的國家。另外，斯洛伐克也曾表達有意願提供疫苗給我國。

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