輟學青年能打BNT嗎?5個疫苗施打QA解惑

BNT疫苗來了，首批93.2萬劑疫苗已經在9月2日扺台，由指揮中心統籌運用，目前初步規畫將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲(含)民眾。外界相當關心BNT下一批會開放哪個年齡層，衛福部長陳時中表示，先把第一波做完整，下一波會再做討論。

有了BNT疫苗後，再加上莫德納、AZ，國產高端，共有4類疫苗可施打，該怎麼選？特別是BNT疫苗要如何加選登記？又該何時登記、預約？何時能施打？五道QA讓你一目瞭然。

Q：目前已完成意願登記的人數是多少？

A：已意願登記打第1劑的人數為535萬6,609人；意願登記打第2劑的人數為778萬1,155人。其中已打2劑：38萬0458人。

Q：目前已施打到第幾輪？

A：已進展到第七輪，且9月3日～4日已增開AZ疫苗的預約，凡7月19日前已登記意願，選了AZ者，將往下開放到23歲～28歲（1998年12月31日以前出生）接種。施打時間為9月9日～12日。

Q：在BNT疫苗抵台後，已完成意願登記後，是否可以再加選BNT？

A：可以。9月11日就可以加選了。

Q：BNT疫苗目前規畫是優先開放給12歲至17歲造冊接種，若有本國籍孩子長年在國外讀書，近期返台後因為無國內學籍，有辦法施打疫苗嗎？

A：針對自學或輟學的青少年，指揮中心會另案處理，原則是都會讓他們有機會施打，但希望有監護人或家長的同意。

Q：已完成第一劑者，何時可以預約施打第二劑？

A：目前指揮中心的規畫是，AZ及莫德納疫苗第二劑接種間隔為10至12週。但第一到三類對象及孕婦，莫德納疫苗接種第一劑後滿28天，即可接種第二劑。

施打莫德納疫苗的第一到三類對象及孕婦，可至各地方政府衛生局規劃提供接種服務的合約醫療院所，透過一般合約醫療院所提供的預約掛號管道接種第二劑疫苗。

還有若有民眾有出國急迫性須提前接種者，提出相關證明文件（如機票等），可在第一劑莫德納滿4週(28天)後接種第二劑莫德納、第一劑AZ滿8週(56天)接種第二劑AZ。

若為疫苗預約平台之預約接種對象，第二劑接種是依據指揮中心的規畫，在間隔10至12週後，依簡訊通知進行預約接種。