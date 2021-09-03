長榮機師爆家庭群聚 父子、同事足跡曝光

長榮2名機師染疫，其中一人傳給小孩，導至桃園某高中下午急停課。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這3起個案都居住在桃園市，因此足跡多在桃園市，但2人曾經去過新竹市和苗栗縣，已請地方衛生局擴大採檢、隔離。

長榮機師孩子染疫，學校急停課採檢，同班同學與同學家人全都得去集中檢疫所。圖／指揮中心提供

因應長榮機師小孩（案16122）染疫，桃園某高中今早已採取相關措施，根據指揮中心規定，原本1學生確診只會全班停課、2人確診則全校停課，但陳時中表示，擔憂這期群聚是Delta變異株引起，需要小心一點，因此採取較嚴格的措施，全校停課。

針對機師小孩的接觸者，陳時中表示，同班同學全數送往集中檢疫所14天、同學家人則需預防性集中檢疫，跨班上課的同學也要集中檢疫14天，當天進入個案使用後教師的使用者則需居家隔離14天，合計有500多人被送往集中檢疫所。

陳時中解釋，同班同學的家人是接觸者的接觸者，但因為擔心這波是Delta變異株，因此擴大將同班同學家人預防性集中檢疫，但等到同學們採檢結束後，確認不會傳染家人，同學的家人即可以及早解除隔離。

陳時中指出，長榮2位確診機師（案16119、案16120）與機師小孩（案16122）3人都住在桃園，足跡除2人曾前往新竹縣、苗栗縣以外，其餘多是在桃園出沒，已請地方衛生局擴大採檢、隔離。

針對桃園市，指揮中心也希望能加強警戒，集會上限將限縮為室內50人、室外100人，超出就需提出防疫計劃，賣場、超市需要人流管制，醫院、長照機構則停止探病和探視，另陪病及陪伴者限1人，針對桃園的觀察期為7天，屆時再視採檢情況進行滾動式檢討。

（ 中時 林周義 、中時新聞網 何立雯）

桃園確診者曾到內灣、湖口、新豐 新竹縣府大消毒

桃園市確診個案16119曾前往新竹縣關西、內灣風景區其湖口火車站，由於該案可能是Delta病毒株，新竹縣政府不敢大意，立即消毒其到訪地點，並公開縣內活動足跡，曾與確診者到訪同地點者，務必加強自主健康監測，若有疑似症狀，請立即就醫。

案16119的足跡包含，8月28日在關西鎮正義路吃早餐，僅外帶無內用，同日前往內灣風景區散心，中午離開。8月31日上午10點到下午2點，曾前往湖口火車站、新豐鄉汽車旅館，衛生局也前往要求商圈、店家人員做好自主健康監測，並針對可能接觸者進行疫調、匡列。

新竹縣長楊文科呼籲，曾和確診者同時間到過足跡處者，請務必加強監測，一旦有疑似症狀，一定要立即就醫篩檢，同時請鄉親「防疫鬆綁、不鬆懈」，持續落實防疫新生活，保持社交距離室內至少1.5公尺，及室外1公尺以上，並正確全程佩戴口罩，勤洗手，做好個人衛生禮節，保護自己也保護他人。

（ 中時 莊旻靜）

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