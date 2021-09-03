日本將援台第四批AZ疫苗 9月初抵台

日本外務大臣茂木敏充於今日日記者會中宣布，日本將追加援贈AZ疫苗予泰國、越南及台灣共計44萬劑，協助對抗新冠肺炎，疫苗預定於9月上旬以空運寄送相關國家。

外交部表示，這是日本繼2021年6月4日捐贈124萬劑、7月8日捐贈113萬劑及7月15日捐贈97萬劑後，再度宣布對我國提供的第四批援助。日本捐贈我國四批疫苗總數合計可達340萬劑，高居全球各國捐贈台灣之冠。對於日本雪中送炭的隆情厚誼，外交部再度表達由衷感謝之意。

外交部指出當前國際疫苗供需嚴重失衡，日本自身在面臨嚴峻疫情之際，仍多次慷慨即時馳援，台日間心手相連與患難見真情的溫暖情誼，讓我國人深受感動，更彰顯出台日彌足珍貴的特殊友好關係。

台灣也將與日方共同合作研議協助有意接種AZ疫苗的在台日籍人士，配合我國相關防疫措施，擴大疫苗施打普及率，確保維護自己、家人、朋友以及全體社會的共同健康。

外交部重申，台灣與日本共享自由、民主、法治、人權等基本價值，彼此互為密切夥伴及重要友人。在國際醫衛合作方面，日方不斷以實際行動支持台灣參與世界衛生組織（WHO），包括本年6月日本參議院首度全院一致通過決議支持台灣參加世界衛生大會（WHA），日本首相菅義偉也在G7峰會表明支持台灣以觀察員身分參與WHA，情義可感，我方深表感謝。

日本援助第四批AZ疫苗 府方盼加速投入接種

針對日方第四批援助我國AZ新冠肺炎疫苗，總統府發言人張惇涵表示，對於日本的對台灣的真摯友誼與多次馳援，總統府再次表達誠摯感謝。

府方指出，當前國際疫情仍然嚴峻，國際疫苗供應狀況持續緊張，且在日本國內已開放民眾施打AZ疫苗之際，日本仍再次向台灣伸出援手，足以彰顯台日之間真朋友的情誼，可謂堅定不移，相信台灣人民也深受感動。

張惇涵強調，我國政府相關部門也將持續與日本政府密切聯繫，進行後續工作事宜，期望疫苗能及早運抵台灣，並依照中央流行疫情指揮中心之規劃，投入後續接種作業。

他希望，台日能夠攜手合作，共渡疫情挑戰，台灣也將持續與日本深化合作夥伴關係，為區域的和平穩定與繁榮發展，共同貢獻良善力量。

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