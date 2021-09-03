亞灣社會宅部份公辦都更 部分高市府自建

高雄亞洲新灣區除了將成為國內的5G AIoT重鎮，高雄市政府規劃的社會住宅，有1,070戶也將落腳在亞灣，不過，7,026.26坪的基地上，除了750戶由高市府出資自建，320戶的社會住宅，將透過公辦都更模式，引進民間資金興建。

高雄都發局長楊欽富3日表示，亞灣智慧公宅已啟動先期規劃，就前鎮區復興三路、啟聖街與修成南街的基地，評估量體配置及經費概估，因基地面積較大，擬採分期分區開發方式辦理。

楊欽富指出，第一期基地面積約8,960平方公尺（約2,710.41坪），將由高雄市政府直接出資興建，約可提供750戶社會住宅，第二期基地面積約14267.26平方公尺（約4,315.85坪），將採公辦都更方式辦理，透過引入民間量能，公開徵求實施者，以「市府出地、民間出資」模式，高市府可「零出資」分回約320戶社會住宅，完工之後，總共可提供一千餘戶社會住宅。

楊欽富表示，該基地位於高雄捷運紅線獅甲站、以及輕軌軟體園區站附近，配合大眾運輸導向推動「以人為本」的5G AIoT智慧住宅應用與規範，將以取得智慧建築標章銀級、綠建築銀級等優質建築認證為前提，興建高品質社會住宅，滿足產業發展與住居需求。

亞灣社會宅將提供周邊企業員工及有租屋需求的民眾居住，並結合社福設施，如托嬰中心、幼兒園、日間照顧社區、照顧關懷據點、社區全齡運動中心，讓老幼都能獲得妥善照顧。

高雄都發局表示，亞洲新灣區是我國5G AIoT創新園區的重鎮，將5G、AI、體感等智慧科技，結合交通、文創會展、流行娛樂及觀光旅運，導入重大公共建設，讓亞灣成為「全台最大5G AIoT創新試驗場域」。

都發局說，亞灣智慧公宅興建計畫，預計今年下半年開始PCM發包、簽約後，同步辦理基本設計、明年上半年，辦理統包工程發包開始動土興建，將配合亞灣招商期程推動，兼顧產業與安家需求。

都發局表示，為提前因應創新園區之就業人口居住需求，市府超前部署，辦理前鎮亞灣智慧公宅興建計畫，吸引產業及人才進駐之餘，同時滿足當地對居住及公益設施的需求。