金融科技夯 H1全球投資額創高

KPMG安侯建業2日發布《金融科技脈動—2021上半年度報告》指出，2021上半年全球金融科技（FinTech）投資金額為980億美元，其規模創下歷年同期新高，估全年有望挑戰2019年歷史紀錄2,153億美元。

根據KPMG安侯建業統計，2017～2019年全球金融科技投資金額大致上為逐年成長態勢，從2017年544億美元、2018年1,479億美元水準，2019年更達2,153億美元歷史高峰。

但2020年上半年受疫情重創，全球FinTech投資金額跌至344億美元，創下近三年低點（2018～2020），惟2020下半年疫情趨緩，全球金融科技在併購、創投、私募等投資規模持續回溫，加上5G、AI等加速金融科技發展，投資金額回升至872億美元。

在亞太地區，2017年亞太金融科技投資金額約120億美元；2018年受惠中國大陸政策鼓勵企業併購歐美企業達383億美元。2019年因中美貿易戰影響降至246億美元。

而亞太自2020年起深受疫情與貿易戰影響，2020年金融科技投資金額跌至86億美元（上半年）、48億美元（下半年），2021年上半年則為75億美元，未能挑戰2018年高峰。

2021上半年亞洲金融科技投資以印度20億美元居冠，其次是中國大陸、澳洲，分別以13億美元、9億美元分占第二及第三名。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟認為，今年上半年的亞太金融科技交易案包括韓國最大線上支付平台Toss、印尼叫車與電子支付平台Gojek、印度實體零售支付方案供應商Pine Labs等，顯見亞太金融科技為多樣性發展且穩健成長。