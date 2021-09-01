缺料風暴襲台 候車期拉長

東南亞疫情意外升溫，衝擊車用晶片、車電零件供應，日系車廠被迫加入歐美車廠減產行列，缺料、缺車風暴也開始吹向台灣市場。龍頭和泰汽車透露，9月起包括Camry、Sienna等豐田品牌進口車供應缺口擴大，預估下訂候車期將拉長至半年以上。

業者分析，這波車用晶片短缺造成的減產潮，原本主要衝擊歐美與大陸車廠，不料第三季以來東南亞疫情意外升溫，偏偏東南亞又是日系車廠重要的零件協力體系的布局重鎮，讓包括豐田在內的日系車廠，也被迫加入減產行列。

由於台灣新車銷售以日系品牌為大宗，原本一直處於晶片短缺暴風外圍的台灣，也將難以置身事外。首先影響的就是日本進口車的供應，豐田汽車總代理和泰汽車鬆口，四款熱銷進口車短期供應有缺口，候車期拉長至半年以上；日系豪華品牌Infiniti也透露，因晶片短缺問題，部分熱銷車款遭原廠無預警砍單。

至於國產車，和泰車表示，由於先前高估備料，供車無虞，但也強調無法增產，若銷售優於計畫量，缺車恐難避免。台灣本田、裕日車、中華車等日系車廠也都表示，國產車生產供應暫時不受影響。

國內車廠透露，由於車用晶片短缺、全球物流海運困難等影響，組裝新車所需零件供應大亂，9月的生產計畫到8月31日還無法訂出，每天都在追料，生產線開工狀況更因零件到貨不穩定，斷斷續續。

相較於大陸、歐美，業者表示，台灣汽車業目前因缺晶片造成的問題還不算大，中國大陸在晶片最缺的第二季，甚至出現向台灣車廠「借晶片」應急的窘境。

不過業者坦言，東南亞疫情升溫這意料之外的變數，將日本車廠捲入風暴核心，台灣車廠未來恐難不受波及，不過現階段業者最關心的還是眼下的銷售業績，尤其5～7月疫情高峰期落後的進度，所幸疫情降溫後新車買氣迅速回籠，讓業者鬆了一口氣。

受惠於國內疫情警戒降級，遞延的購車買氣回籠，加上業者促銷奏效，8月國內新車銷量衝上3.3萬輛，優於預期，更締造台灣汽車銷售史上最強鬼月。

業者坦言，從國外的發展來看，日後疫情仍有捲土重來的可能，只有把握當下復甦的買氣，業績先搶先贏。尤其五倍券發放在即，可望帶動一波國內消費，車商近期促銷方案紛紛聚焦振興券做文章。