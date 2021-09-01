內需慘出口好 基本工資得調嗎?王美花回應

基本工資審議委員會即將召開，勞動部長許銘春日前表態希望多照顧勞工；經濟部長王美花今天接受專訪時表示，製造業表現亮眼，「應該要調」，但內需產業受疫情重創，會研擬配套措施。

王美花1日中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談紓困後續、振興五倍券規劃、晶片供給等議題，也發表對基本工資是否調漲的想法，最後則談到台電懲處案的處理。

今年台灣出口與投資動能超乎預期，主計總處上修全年經濟成長率至5.88%，許銘春日前表態，盼基本工資調整能朝正向走，多照顧勞工；不過，商總理事長許舒博持反對態度，因商業服務業慘遭疫情衝擊，仍在紓困階段。

對此，王美花表示，製造業出口非常好，內需型產業則因疫情緣故影響非常大，「以前沒有過這麼乖離的2種態樣，會針對這樣的情形思考如何配套」。

王美花坦言，基本工資審議委員會召開時，會根據好幾個因素進行判斷與討論，經濟成長率是主要的因素之一，而主計總處預估今年的GDP是5.88%，「基本工資說不能調，恐怕很難，製造業這麼好的表現，也是應該要調」。

她進一步表示，從以前到現在，基本工資通常是全體勞工一起調整，沒有例外過，經濟部也正在搜集各項資料並進行分析，並思考配套方案，屆時會在審議委員會上提出。