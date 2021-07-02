直播》環南市場增41人染疫 衛長緊急說明

環南市場爆發41人確診武漢肺炎，疫情後續狀況引發關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午11時30分將親自到現場視察並召開臨時記者會。

台北農產運銷公司日前發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染，台北市政府1日起針對批發市場從業人員進行大規模PCR檢測，今天發現環南市場有41名攤商PCR陽性，已通知攤商並送至防疫旅館隔離，並要求休市至7月5日、清消場域。

（中央社）

北市環南市場失守爆41例確診 柯文哲：預料中的事

北市1日起針對環南市場等大型批發市場進行大規模PCR檢測，篩檢總數約7,500人，其中環南市場2,000多人篩檢出41人陽性確診。台北市長柯文哲2日表示，是預料中的事，1日已對批發市場打完1萬4000支疫苗，效果還要10至14天才發揮，但在此期間仍會陸續有感染，先將市場確診撈出來移到防疫旅館，之後每個里做普篩。

柯文哲指出，整個感染一開始從萬華阿公店，然後社區感染，因此像批發市場感染是預料中會發生的事，每天有1萬多人進來上班，成員複雜，從有錢到窮人，還有捆工，半夜人聲鼎沸，中午沒人，流動性很高，所以若按照以前每周篩檢的作法會太複雜。

柯說，批發市場第一次快篩完後，北市就啟動焦土戰術，1日止已打了1.4萬支疫苗，從承銷人到捆工、工地工人，全都打，這幾天也還在打，疫苗效果要10至14天發揮，所以期間仍陸續有感染，這是預料中的情形。

柯說，PCR篩檢可防止傳染到其他社區，就照北農2.0計畫進行，現在將這些批發市場感染的，用PCR撈出來，移到防疫旅館，防止傳染到其他地方，接著惠一個里、一個里做普篩。

柯文哲補充，萬華地區正處於前波大流行下的延續發展，會繼續擴大篩檢找出社區黑數；他也請市民不用恐慌，從篩檢結果來看，北農狀況已經穩定、人數相對少。北市府已為1.4萬大型批發市場工作者接種疫苗，預期在一周後陸續產生抗體，預防擴大感染風險。

北市府表示，目前確診者已移置到加強版防疫旅館，8時起北市環保局開始清消，將至少3天靜置處理；此次篩檢與之前對象不完全相同，除攤商外，尚有搬運工、捆工等市場外圍工作者，北市市場擴大篩檢篩出感染黑數，讓清零計畫更往前一步，北市也將繼續執行PCR篩檢任務，找出潛藏黑數。

（中時 張穎齊）

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