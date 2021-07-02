北市環南市場 驚傳41名攤商PCR陽性

環南市場41名攤商PCR陽性 北市府要求休市清消

台北市批發市場日前發生群聚感染引關注，北市府針對市場從業人員進行PCR篩檢。市場處今天說，經篩檢後，發現環南市場有41名攤商PCR陽性，已要求休市3天、清消場域。

台北農產運銷公司日前發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染，引發外界關注，台北市政府宣布，與3家醫院合作，從1日起針對批發市場從業人員進行大規模篩檢核酸檢測（PCR）。

批發市場包含第一及第二果菜批發市場、環南市場，北市府預估可完成檢測約1萬1200件，3日完成篩檢後，會提供報告給市場從業人員，做為進出市場條件。

北市府市場處長陳庭輝今天表示，針對環南市場從業人員進行PCR篩檢，凌晨得知有41名攤商PCR陽性，立即通知確診攤商到場，並與衛生單位配合，把41人送至防疫旅館隔離。

陳庭輝說，針對環南批發市場從業人員進行大規模篩檢PCR，獲知41名攤商PCR陽性後，立即啟動緊急處理機制，與衛生等相關單位配合，先把確診攤商送至防疫旅館，再針對市場清潔消毒，並要求休市至7月5日。

（中央社）

還有未爆彈？環南市場41人PCR陽性 今緊急封閉消毒

台北農產運銷公司群聚感染持續延燒，台北市政府針對轄下批發市場安排大規模PCR採檢，其中環南市場1日篩檢1000多人，結果有41人呈現陽性反應，該市場2日早上緊急封閉全面消毒！

北市府實施「批發市場疫苗專案」，造冊1萬3000多人，通通都要打疫苗，並安排1日起至3日做PCR篩檢，亞東醫院負責環南市場、榮總負責濱江市場、聯合醫院則負責萬大市場。

台北市副市長黃珊珊指出，因造冊的1萬多人6月底才打完疫苗，估計兩周後起效用，所以7月15日起必須憑新冠疫苗接種紀錄卡或PCR陰性證明，換發通行證進場。

不料大規模篩檢首日，爆出41人為陽性，令人擔心北農群聚是不是還沒有完全控制住？事實上環南市場就有一名攤商，日前打完疫苗後發現確診，導致當天跟他一起打疫苗的另外73名攤商，全被匡列隔離。

（中時新聞網 何立雯 、 王嘉慶 、中時、 趙雙傑）

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