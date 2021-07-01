公平會要對臉書、谷歌展開產業調查

面對Google、Facebook等科技業巨擘在網路市場稱霸，且對國內數位平台、媒體產業具有強力的影響力，公平會副主委陳志民1日指出，公平會將成立任務小組針對數位平台進行全面性產業調查，外界關切的媒體付費、分潤機制，不排除列入調查的範疇。

陳志民指出，在任務小組成立後，將進一步提出關切的議題，調查的範疇，有委員特別關切有關媒體付費、分潤的機制，因此，不排除會納入議題，進行調查。

在澳洲訂出《新聞媒體與數位平台強制議價法》、以及歐盟、加拿大等國都陸續修法要求數位平台為新聞內容付費下，科技業巨擘包括FB、Google等在網路市場稱霸的情形，也受到國內相關產業的重視。

陳志民強調，對數位平台進行產業調查，目的不是針對個案，但個案包含在「全面裡」，在進行數位平台產業全面性的瞭解過程中，也將觀察有否牴觸《公平法》、以及國外認定有違競爭法的案例是否也在台灣發生，若有跡可循，也都會作為立案調查的參考。

對媒體議價、分潤部分，陳志民指出，未來不排除會在任務小組中專責處理，不過，他也說，數位平台產業所牽涉的上、下游範圍非常大，因此在調查過程中必須要針對具體的行為面，全面性地瞭解產業現況。

公平會在召開「數位平台、內容網站及線上廣告產業生態及爭議」座談會後，又再進一步成立任務小組針對數位平台展開產業營業概況分析調查。陳志民指出，小組將儘速就議題、調查範疇、時程等明確釐清，也會儘快啟動調查。